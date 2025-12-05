İstanbul merkezli dört ilde yasa dışı bahis ve FOREX operasyonu: 11 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanını Önleme ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile ilgili olarak 7258 sayılı Kanuna Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçları kapsamında kapsamlı bir soruşturma başlattı.

SUÇ GELİRLERİ FİNANS SİSTEMİNE SOKULDU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından düzenlenen denetim ve analiz raporları doğrultusunda, yasa dışı bahis ve FOREX dolandırıcılığı faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kurumlar aracılığıyla finans sistemine sokulduğu ve birçok yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklandığı tespit edildi.