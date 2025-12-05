PODCAST CANLI YAYIN
PAYCO'ya operasyon!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve FOREX dolandırıcılığından elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye operasyon düzenledi. İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova’da 1 örgüt lideri, 3 yönetici ve 7 örgüt üyesi olmak üzere toplam 11 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanını Önleme ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile ilgili olarak 7258 sayılı Kanuna Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçları kapsamında kapsamlı bir soruşturma başlattı.

SUÇ GELİRLERİ FİNANS SİSTEMİNE SOKULDU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından düzenlenen denetim ve analiz raporları doğrultusunda, yasa dışı bahis ve FOREX dolandırıcılığı faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kurumlar aracılığıyla finans sistemine sokulduğu ve birçok yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklandığı tespit edildi.

1 ÖRGÜT LİDERİ, 3 YÖNETİCİ VE 7 ÖRGÜT ÜYESİ

Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular, bireysel değil örgütlü, hiyerarşik bir yapıya sahip suç örgütünün varlığını ortaya koydu. Bu yapıda, 1 örgüt lideri, liderliğe bağlı 3 yönetici ve bu yöneticilerin talimatları doğrultusunda operasyonel düzeyde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 7 örgüt üyesi olmak üzere toplam 11 şüpheli tespit edildi. Çok sayıda yüksek riskli ve suçla bağlantılı finansal hareket tespit edilmiştir.

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova illerinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı.

Basın açıklaması, sosyal medyaŞÜPHELİLERE AİT MAL VARLIKLARINA EL KOYMA TEDBİRİ

Soruşturmanın devamında, suç tarihinden sonra şüphelilere ait mal varlıklarına İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince el koyma tedbiri uygulandı. Başsavcılık, mali güvenliğin sağlanması ve suç gelirlerinin ekonomik sisteme girmesinin engellenmesi için titizlikle çalışmalara devam ettiğini duyurdu.

