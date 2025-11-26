Yargıtay karar verdi! 2 kez motor değişen otomobil “gizli ayıplı” sayıldı

SATIN alındıktan 3 yıl sonra 2 kez motoru değiştirilen otomobili "gizli ayıplı" sayan Yargıtay 3'üncü Hukuk Dairesi, aracın ayıpsız yenisiyle değiştirilmesine karar verdi. Motor arızalarının aracın ilk alınması sırasında bilinemeyeceği, aracın kullanımı sonucu ortaya çıktığı, bunun motor ve parçalarının üretimi ve tasarımıyla ilgili olduğu belirtilen kararda, bu durumun araçtan faydalanmayı etkilediği, sürekliliğinin olduğu ve araçta ekonomik değer kaybına sebebiyet verdiği kaydedildi.

