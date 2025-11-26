PODCAST CANLI YAYIN

Yargıtay karar verdi! 2 kez motor değişen otomobil “gizli ayıplı” sayıldı

SATIN alındıktan 3 yıl sonra 2 kez motoru değiştirilen otomobili “gizli ayıplı” sayan Yargıtay 3’üncü Hukuk Dairesi, aracın ayıpsız yenisiyle değiştirilmesine karar verdi. Motor arızalarının aracın ilk alınması sırasında bilinemeyeceği, aracın kullanımı sonucu ortaya çıktığı, bunun motor ve parçalarının üretimi ve tasarımıyla ilgili olduğu belirtilen kararda, bu durumun araçtan faydalanmayı etkilediği, sürekliliğinin olduğu ve araçta ekonomik değer kaybına sebebiyet verdiği kaydedildi.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Yargıtay karar verdi! 2 kez motor değişen otomobil “gizli ayıplı” sayıldı

SATIN alındıktan 3 yıl sonra 2 kez motoru değiştirilen otomobili "gizli ayıplı" sayan Yargıtay 3'üncü Hukuk Dairesi, aracın ayıpsız yenisiyle değiştirilmesine karar verdi. Motor arızalarının aracın ilk alınması sırasında bilinemeyeceği, aracın kullanımı sonucu ortaya çıktığı, bunun motor ve parçalarının üretimi ve tasarımıyla ilgili olduğu belirtilen kararda, bu durumun araçtan faydalanmayı etkilediği, sürekliliğinin olduğu ve araçta ekonomik değer kaybına sebebiyet verdiği kaydedildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İBB'deki yüzyılın soygununda İmamoğlu ve ekibi Türk yargısına hesap verecek!
Barış müzakerelerine İstanbul önerisi! Başkan Erdoğan Ukrayna konulu Liderler Zirvesi'ne katıldı
Erken emeklilik için hizmet borçlanması yapanlara vergi avantajı geliyor!
MİT Başkanı Kalın'dan Katar ve Mısır'la kritik Gazze teması! Gündem ateşkeste ikinci aşama
İdefix
Eksik çok puan yok! Galatasaray - Union SG: 0-1 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki: "Rahatlarını bozmaya devam edeceğiz"
Türkiye'nin güneşine büyük ilgi: 400 milyon dolarlık yeni GES yapılacak! Manisa'da bir ilk
Nadir hastalıkların tedavisi için kritik iş birliği: SMA ilacının yerli üretimi Türkiye’de yapılacak
PKK'dan İmralı sonrası "yeni süreç" mesajı! Karasu'dan CHP'ye "diyet" hatırlatması: 'Kent Uzlaşısı'na vurgu yaptı
Son dakika: Böcek ailesinin ölümünde fosfin gazı bulgusu! Adli Tıp Kurumu raporu savcılığa sundu
Son dakika: Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu: 1 memur yaralandı
İsrail ve Yunanistan’dan Türkiye karşıtı ittifak! 27 milyar euroluk silahlanma
Galatasaray'a 50 milyon euroluk dev transfer!
Nihai hedef terörsüz bölge! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten SDG'ye "10 Mart" uyarısı | Abdi'ye "İmralı" yanıtı
Maduro'ya suikast tehdidi! Trump dansından sonra ABD-Venezuela arasında kriz büyüyor
İBB iddianamesi kabul edildi! İstanbul 40. Ağır Ceza'da görülecek: Ekrem İmamoğlu'na ne kadar hapis isteniyor?
Rusya'dan Ukrayna açıklaması: Arabulucu Türkiye olacak | ABD'den Kiev planı kabul etti iddiası
MHP lideri Devlet Bahçeli'den "taviz yok" mesajı: İsterse sonumuz darağacı olsun | Muhatap İmralı'dır
Emekliye 39.500 TL ilave ödeme geldi! Ocak zammı öncesi 16.881 TL üstü maaşa yüksek promosyon fırsatı