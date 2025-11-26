Özel sektörde promosyon düzenlemesi beklentisi büyüyor
Banka promosyonlarının kamu çalışanları ve emeklilere dağıtılması, özel sektör çalışanlarında da benzer bir talep oluşturdu. Mavi ve beyaz yaka çalışanlar promosyon hakkı isterken hukukçular özel sektör için açık bir yasal zorunluluk bulunmadığını bu nedenle düzenleme yapılması gerektiğini söylüyor.
Kamu görevlileri ile emeklilere sağlanan banka promosyonlarının yüksek tutarlara ulaşması, özel sektörde çalışanların da dikkatini bu konuya çevirdi. Bazı işletmeler maaş ödemesi yaptıkları bankalarla anlaşarak elde edilen promosyonu çalışanlarla paylaşırken, pek çok kuruluş herhangi bir uygulama yapmadı. Bu durum, "Bizim promosyon hakkımız neden yok?" sorusuyla hukukçuların kapısını çalan çalışanların sayısını artırdı.
KAMUDA ZORUNLULUK VAR
Türkiye'de 4857 sayılı İş Kanunu gereği, en az beş işçi çalıştıran işverenlerin ücretleri banka aracılığıyla yatırması gerekiyor. Maaş hesaplarının belirli bir bankaya taşınması halinde işveren ile banka arasında protokol hazırlanıyor ve banka bu protokol karşılığında ek ödeme niteliğinde promosyon veriyor. 2010/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi ise kamu personeline ödenecek promosyonların eksiksiz olarak çalışanlara yansıtılmasını mecburi kılıyor.
ÖZEL SEKTÖRDE HÜKÜM BULUNMUYOR
Mevzuatta özel sektördeki işverenleri promosyon ödemeye zorlayan bir düzenleme olmadığı için, bankadan alınan tutar tamamen işverenin inisiyatifinde değerlendiriliyor. Protokolde çalışanlara dağıtılacağına dair hüküm yoksa, promosyon işverenin geliri sayılıyor.
Bazı şirketler toplu iş sözleşmelerine promosyon ödemesini dahil ederek çalışanlarına ödeme yaparken, çoğu işletme böyle bir adım atmıyor. Uzmanlar, son dönemde sıkça gündeme gelen promosyon tartışmalarının özel sektör için de yasal bir çerçeve oluşturulmasına zemin hazırlayabileceğini ifade ediyor.
DAHA NET BİR YOL HARİTASI GEREKİYOR
İş hukuku avukatı Murat Emergen, kamu çalışanlarının promosyonun tamamını almasının zorunlu olduğunu vurgulayarak özel sektör çalışanlarının "Madem kamu yasal olarak veriyor, özel sektör neden sessiz?" sorusunu sıkça yönelttiğini belirtti. Emergen, "Bu konuda devlet tarafından daha net bir çerçevenin çizilmesi gerekiyor. Özel sektör çalışanları arasında, promosyon uygulamalarının belirli bir standartta yürütülmesi için devletin bir adım atması bekleniyor" dedi. Yönetim kadrosuna ayrıcalıklı dağıtımlar yapıldığına dair şikayetlerin de gündeme geldiğini dile getirdi.
ÖZEL SEKTÖRDE SUSKUNLUK HÂKİM
Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin ve yüksek karlılık açıklayan holdinglerin büyük bölümünün bu konuda bir politika açıklamadığı görülüyor. Ne şeffaf bir bilgilendirme yapılıyor ne de çalışan memnuniyetine yönelik bir adım atılıyor. Uzmanlar ise motivasyon ve verimlilik için ciddi bütçeler ayıran şirketlerin, çalışanların yıllık maaşlarıyla kıyaslandığında oldukça küçük kalan promosyon tutarlarını paylaşmaktan kaçınmasının dikkat çekici olduğunu belirtiyor.
AİDİYETİ GÜÇLENDİREN BİR UYGULAMA
İnsan kaynakları uzmanları, özel sektörün promosyonu bir maliyet kalemi olarak görme eğiliminde olduğunu ancak promosyonun sembolik etkisinin çok yüksek olduğunu savunuyor. Bu ödemelerin çalışanlarda adalet duygusunu pekiştirdiği, kuruma bağlılığı artırdığı ve işveren ile çalışan arasındaki güven ilişkisinin yenilenmesine katkı sağladığı ifade ediliyor.
PROMOSYON MEKANİZMASI NASIL İŞLİYOR?
Şirket, maaş ödemelerine ilişkin olarak banka ile protokol imzalar.
Banka, bu anlaşma karşılığında şirkete promosyon ödemesi yapar.
Promosyon tutarı doğrudan işverenin hesabına aktarılır.
Bu tutarın çalışanlarla paylaşılması tamamen işverenin tasarrufundadır.