Özel sektörde promosyon düzenlemesi beklentisi büyüyor

Para (AA) DAHA NET BİR YOL HARİTASI GEREKİYOR

İş hukuku avukatı Murat Emergen, kamu çalışanlarının promosyonun tamamını almasının zorunlu olduğunu vurgulayarak özel sektör çalışanlarının "Madem kamu yasal olarak veriyor, özel sektör neden sessiz?" sorusunu sıkça yönelttiğini belirtti. Emergen, "Bu konuda devlet tarafından daha net bir çerçevenin çizilmesi gerekiyor. Özel sektör çalışanları arasında, promosyon uygulamalarının belirli bir standartta yürütülmesi için devletin bir adım atması bekleniyor" dedi. Yönetim kadrosuna ayrıcalıklı dağıtımlar yapıldığına dair şikayetlerin de gündeme geldiğini dile getirdi.

Para (AA) ÖZEL SEKTÖRDE SUSKUNLUK HÂKİM

Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin ve yüksek karlılık açıklayan holdinglerin büyük bölümünün bu konuda bir politika açıklamadığı görülüyor. Ne şeffaf bir bilgilendirme yapılıyor ne de çalışan memnuniyetine yönelik bir adım atılıyor. Uzmanlar ise motivasyon ve verimlilik için ciddi bütçeler ayıran şirketlerin, çalışanların yıllık maaşlarıyla kıyaslandığında oldukça küçük kalan promosyon tutarlarını paylaşmaktan kaçınmasının dikkat çekici olduğunu belirtiyor.