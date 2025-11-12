Emlak Katılım 2025'te Net kârını yüzde 55 artırdı

Emlak Katılım, 2025'in üçüncü çeyreğinde de büyüme ivmesini korudu. Açıklamaya göre; geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 87 artışla ülke ekonomisine 255 milyar TL kaynak sağlayan Emlak Katılım, aynı dönemde net kârını yüzde 55 artırarak 10.4 milyar TL'ye çıkardı. Aktif büyüklüğünü 354 milyar TL'ye ulaştıran Emlak Katılım, toplanan fonlarını 255 milyar TL'ye yükseltti. Aynı dönemde kullandırılan fon büyümesi yüzde 98 düzeyinde gerçekleşirken, yüzde 1.46 seviyesindeki takibe dönüşüm oranı ve yüzde 19.61 sermaye yeterliliği oranı ile sektördeki sağlam duruşunu pekiştirdi. 2025 yılı üçüncü çeyreğinde özkaynak kârlılığını yüzde 60 seviyesinde tamamladı. Emlak Katılım, Tasarruf Finansman ve Portföy Yönetim şirketlerini kurarak stratejik büyüme adımlarını pekiştirdi.

