Bakan Bayraktar bütçe komisyonunda açıkladı: "92,4 milyar metreküp doğal gaz keşfettik"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, petrol ve doğal gaz keşif çalışmalarına ilişkin, "Devam eden arama faaliyetlerimiz kapsamında başta Mayıs ayında Göktepe-3 kuyusunda yaptığımız 75 milyar metreküplük keşifle birlikte 2025 yılı içerisinde, güncel değeri 37 milyar dolar olan 92,4 milyar metreküp doğal gaz keşfettik." dedi. Bayraktar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2026 yılı bütçelerine ilişkin sunum yaptı. Madenciliğin ekonomik güvenliğin, jeopolitiğin, sanayileşme ve teknolojik gelişmelerin ana unsurlarından biri olduğunu belirten Bayraktar, aramadan üretime kadar her aşamada modern teknolojileri de kullanarak daha etkin, şeffaf ve güvenilir denetimler yaptıklarını söyledi. Bakan Bayraktar, 2024'te aylık ortalama 774 olan denetim sayılarını bu yıl 806'ya yükselttiklerini kaydederek, "Bu denetimlerin neticesi olarak, bu yılın 10 ayında 1323 firmaya idari para cezası uyguladık. Ayrıca 2 bin 43 adet faaliyet durdurma tedbiri aldık." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bakanlığının 2026 yılı bütçe görüşmelerine katıldı. (AA)Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bakanlığının 2026 yılı bütçe görüşmelerine katıldı. (AA) 2002 yılında Gayrisafi Yurtiçi Hasıla içinde bugünkü fiyatlarla 116 milyar lira olan madencilik sektörünün hacmini 4,5 katına çıkararak 2024 yılında 525 milyar liraya ulaştırdıklarını belirten Bayraktar, maden ihracatını da 7 kat artırarak 6 milyar dolarlık bir sektör haline getirdiklerini ifade etti. Bayraktar, bor madeninde geçen yıl 2 milyon 500 bin ton satışla 1 milyar 322 milyon dolarlık gelir elde ederek tüm zamanların rekorunu kırdıklarını vurgulayarak, Eskişehir Kırka'da kurulan pilot tesisle lityum karbonat üretiminde ilk ürünü elde ettiklerini, yıllık 600 ton kapasiteli endüstriyel tesisin kurulumuna yönelik çalışmalara ise devam ettiklerini söyledi. Stratejik önemi sebebiyle son dönemde uluslararası ticaret savaşlarının merkezinde yer alan Nadir Toprak Elementlerinin üretilmesi ve işlenmesinin en öncelikli konulardan biri olduğunu vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti: "Bu doğrultuda Eskişehir Beylikova'da yoğunlaştırdığımız arama faaliyetleri kapsamında, 125 bin metrenin üzerinde sondaj gerçekleştirdik. 694 milyon tonla dünyada tek sahada en büyük ikinci nadir toprak elementi kaynağını tespit ederek, üretime yönelik olarak pilot tesisimizi devreye aldık. Endüstriyel tesisin kurulması çalışmalarına devam ediyoruz. Ayrıca, nadir toprak elementleri ve diğer kritik mineraller özelinde çalışmalar yapmak üzere 2018 yılında kurduğumuz Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsünde, cevher zenginleştirme, saflaştırma ve geri dönüşümden uç ürün elde edilmesi faaliyetlerine TENMAK çatısı altında devam ediyoruz." Bakan Bayraktar, ocak ayında "Türkiye Kritik ve Stratejik Madenler Raporu"nu yayımladıklarını ve bu raporla birlikte Türkiye için kritik ve stratejik önemi olan toplam 37 maden türünü belirlediklerini anlattı. Yeni yapılan kanuni düzenlemeyle Türkiye'nin stratejik ve kritik madenlerini ilk kez hukuki güvenceye kavuşturduklarına işaret eden Bayraktar, "Bu madenleri artık özel bir statüde değerlendiriyoruz. Bunun yanı sıra arz güvenliği, stok ve üretim planlamaları ile teşvik mekanizmalarını içerecek yol haritamız, 'Kritik Madenler Strateji Belgesi'ni de kısa bir süre içinde yayımlayacağız." diye konuştu. "10 YILDA DÜNYANIN DÖRDÜNCÜ BÜYÜK ARAMA VE ÜRETİM FİLOSUNU KURDUK" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, petrol ve doğal gaz gibi birincil enerji kaynaklarında dışa bağımlılığın yüksek olmasının Türkiye'nin enerji arz güvenliği ve dış ticaret dengesi üzerinde önemli etkiler oluşturduğunu, bu nedenle geçen yıl 66 milyar dolar olan enerji ithalatını azaltmak adına yurt içi ve yurt dışındaki arama ve üretim faaliyetlerini artırdıklarını belirtti. Bu doğrultuda enerji filosuna geçen günlerde 2 adet yedinci nesil ultra derin deniz sondaj gemisi ilave ettiklerini ifade eden Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Böylece 10 yıl gibi kısa bir sürede toplam 6 sondaj gemisi, 2 sismik araştırma gemisi ve destek gemilerinden oluşan dünyanın dördüncü büyük arama ve üretim filosunu kurduk. Yeni sondaj gemilerimizden ilki Mavi Vatan'a gelmiş olup, diğeri yıl sonuna kadar ülkemize ulaşacaktır. 12 bin metreye kadar sondaj yapabilme kabiliyeti olan yeni gemilerimiz Akdeniz'de, Karadeniz'de ve işbirliği içinde olduğumuz ülkelerdeki operasyonlarımızda görev alacaktır. Devam eden arama faaliyetlerimiz kapsamında başta Mayıs ayında Göktepe-3 kuyusunda yaptığımız 75 milyar metreküplük keşifle birlikte 2025 yılı içerisinde, güncel değeri 37 milyar dolar olan 92,4 milyar metreküp doğal gaz keşfettik."