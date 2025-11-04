Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları, e-Devlet ekranı üzerinden sorgulanabilecek.
Öğrenciler başvuru sonuçlarını https://www.turkiye.gov.tr/genclik-ve-spor-burs-ogrenim-kredisi-basvuru-sonucu-sorgulama adresi üzerinden öğrenebilecek.
Burs ya da öğrenim kredisi kazanan öğrencilerin, e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor.