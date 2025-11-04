PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika: 2025-2026 KYK e-Devlet burs başvuru sonuçları açıklandı!

Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Öğrenciler, burs ve kredi sonuçlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. Sonuç ekranına erişen adayların, hak kazanmaları halinde taahhütnamelerini belirtilen süre içinde onaylamaları gerekiyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları, e-Devlet ekranı üzerinden sorgulanabilecek.

Öğrenciler başvuru sonuçlarını https://www.turkiye.gov.tr/genclik-ve-spor-burs-ogrenim-kredisi-basvuru-sonucu-sorgulama adresi üzerinden öğrenebilecek.

Burs ya da öğrenim kredisi kazanan öğrencilerin, e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor.

