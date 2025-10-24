PODCAST CANLI YAYIN

ÖTV düzenlemesi duyuruldu! Fiyatlar düşüyor: Hangi telefonlar indirimli listede?

Telefonlarda ÖTV matrahı değişti. Yerli üretimi destekleyen düzenleme, bazı modellerde fiyat indirimini beraberinde getiriyor. Telefon vergilerinde yapılan değişikliğe ilişkin karar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki hangi telefon modellerinde indirim olacak? Telefon vergilerinde yapılan düzenleme hangi modelleri kapsıyor?

Yerli üretimi destekleyen düzenleme bazı modellerde fiyat indirimini beraberinde getiriyor. Yapılan düzenlemeyle birlikte ÖTV matrahı 4 bin 500 TL ve altındakiler yüzde 25, ÖTV matrahı 4 bin 500 TL'yi aşıp 9 bin TL'yi aşmayanlar yüzde 40, ÖTV matrahı 9 bin TL'nin üzerindekiler yüzde 50 oldu.

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Telefon vergilerinde yapılan değişikliğe ilişkin karar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bir önceki düzenlemede bu oranlar ÖTV matrahı bin 500 TL ve altındakiler yüzde 25, ÖTV matrahı bin 500 TL'yi aşıp 3.000 TL'yi aşmayanlar yüzde 40, ÖTV matrahı 3 bin TL'nin üzerindekiler yüzde 50 seviyesindeydi.

HANGİ TELEFONLARA İNDİRİM GELECEK?

Matrah artırımı nedeniyle giriş ve orta seviyede fiyatı olan bazı telefon modellerinde ÖTV oranı yüzde 50'den yüzde 40'a gerilemiş oldu. İndirim beklenen modeller aşağıdaki gibidir;

Sıra Telefon Modeli
1 Hiking A45
2 Reeder S19 Max Pro S
3 General Mobile Era 30
4 Omix X5 128 GB
5 Casper VIA M40
6 Realme C61
7 Nubia Music
8 Tecno Spark GO2
9 Vivo Y04
10 Infinix Hot 30i
11 Poco M7 Pro
12 Xiaomi Redmi Note 13 Pro
13 Xiaomi Redmi Note 12 Pro
14 Oppo A5 Pro
15 Samsung Galaxy A25
16 Samsung Galaxy A17l

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre söz konusu düzenlemeyle yerli imalatın desteklenmesi ve düzenlemenin bazı cep telefonu fiyatlarına indirim olarak yansıması öngörülüyor.

