ÖTV düzenlemesi duyuruldu! Fiyatlar düşüyor: Hangi telefonlar indirimli listede?

Yerli üretimi destekleyen düzenleme bazı modellerde fiyat indirimini beraberinde getiriyor. Yapılan düzenlemeyle birlikte ÖTV matrahı 4 bin 500 TL ve altındakiler yüzde 25, ÖTV matrahı 4 bin 500 TL'yi aşıp 9 bin TL'yi aşmayanlar yüzde 40, ÖTV matrahı 9 bin TL'nin üzerindekiler yüzde 50 oldu.