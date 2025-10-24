Sigarada ÖTV oranlarında düzenleme! İşte yeni karar

Sigara ve bazı cep telefonlarında özel tüketim vergisi (ÖTV) oranları yeniden düzenlendi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları, Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

SİGARADA YENİ ORANLAR BELİRLENDİ

Karara göre, sigaralar için ÖTV oranı ile asgari maktu ve maktu vergi tutarları yeniden belirlendi. Sigaralarda ÖTV oranı yüzde 50'den yüzde 45'e düşürüldü, buna karşılık maktu vergi tutarları artırıldı.