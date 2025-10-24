PODCAST CANLI YAYIN

Sigarada ÖTV oranlarında düzenleme! İşte yeni karar

Tütün ürünlerine yönelik yapılan yeni düzenlemeyle, sigaralarda maliyet kaynaklı fiyat artışlarının enflasyona olan etkisinin sınırlanması hedefleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, sigarada ÖTV oranlarında değişikliğe gidildi.

Resmileşen kararla birlikte, fiyat dalgalanmalarının önüne geçilmesi ve piyasadaki istikrarın korunması amaçlanıyor.

SİGARADA VE CEP TELEFONLARINDA ÖTV DÜZENLEMESİ RESMİLEŞTİ

Sigara ve bazı cep telefonlarında özel tüketim vergisi (ÖTV) oranları yeniden düzenlendi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

SİGARADA YENİ ORANLAR BELİRLENDİ

Karara göre, sigaralar için ÖTV oranı ile asgari maktu ve maktu vergi tutarları yeniden belirlendi. Sigaralarda ÖTV oranı yüzde 50'den yüzde 45'e düşürüldü, buna karşılık maktu vergi tutarları artırıldı.

VERGİ KAYBI OLMADAN YENİ YAPI

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgilere göre, maktu vergi tutarlarında yapılan artış ÖTV oranındaki indirimin vergi gelirlerinde kayba yol açmaması amacıyla gerçekleştirildi.

AMAÇ: ENFLASYONİST ETKİYİ SINIRLAMAK

Söz konusu düzenlemeyle, verginin kompozisyonu değiştirilerek, sigaraların maliyet ve benzeri unsurlarında yaşanabilecek artışların, perakende satış fiyatlarını yükseltmesiyle oluşturacağı enflasyonist etkinin sınırlandırılması amaçlandı. Böylece bütçe hedefiyle uyumlu maliye politikası adımı atılması hedeflendi.

