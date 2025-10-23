PODCAST CANLI YAYIN

Asgari ücrette 2026 mesaisi başladı! Yeni artış formülleri gündemde: Yüzde 30 zammı aşacak mı? İşte detaylar...

Yeni asgari ücret için süreç başladı. Sadece asgari ücretlileri değil, çalışan çalışmayan hemen herkesi etkileyecek artış için formüller de gündeme geldi. İşte detayları...

Asgari ücrette 2026 mesaisi başladı! Yeni artış formülleri gündemde: Yüzde 30 zammı aşacak mı? İşte detaylar...

Yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan etkileyen, onlarca ödeme ve borçlanmada belirleyici olan asgari ücrette 2026 tarifesi için düğmeye basıldı. Önümüzdeki yıl geçerli olacak asgari ücrete ilişkin süreç önceki gün başladı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işleyişini ve takvimi ele almak için Çalışma Bakanlığı'nda bir araya geldi. Peki yeni asgari ücret nasıl belirlenecek? Kimler yeni ücretten etkilenecek? Hangi formüller gündemde? İşte merak edilen soruların yanıtları...

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, mevcut yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor. 2026'da uygulanacak asgari ücretin bu yıl sonuna kadar belirlenmesi gerekiyor.

NE KADAR ARTIŞ BEKLENİYOR?

Asgari ücrette tahminler artışın yüzde 28'i aşacağı yönünde. Yüzde 28'lik bir artış da net asgari ücretin 22 bin 104 liradan 28 bin 294 liraya çıkması anlamına geliyor. Geçtiğimiz yıllara bakıldığında birkaç istisna hariç asgari ücret artışlarının bir önceki dönemin enflasyon rakamlarının üzerinde olduğu görülüyor. Bu nedenle yeni asgari ücret için 2025 enflasyonunu aşan zam beklentileri bulunuyor. Orta Vadeli Program'da 2025 yıl sonu enflasyonu tahmini olarak yer alan yüzde 28.5'lik artışın yansıtılması halinde asgari ücret net 28 bin 405 liraya ulaşacak. Net asgari ücret zam yüzde 30 olursa 28 bin 736 liraya, yüzde 35 artarsa 29 bin 841 liraya, yüzde 40 yükseltilirse 30 bin 946 liraya yükselecek.

ASGARİ ÜCRETE VERGİ DESTEĞİ SÜRECEK Mİ?

2022 yılı Ocak ayından itibaren asgari ücret vergi dışı tutuldu. Bu imkandan bütün çalışanlar yararlanıyor. Vergi istisnası 2026'da da devam edecek. 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nde asgari ücret vergi istisnasından dolayı çalışanların gelirlerine sağlanacak katkı 1 trilyon 92 milyar lira olarak öngörüldü.

VERGİ AVANTAJININ DEVAM ETMESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Asgari ücret arttıkça çalışanların vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı yükseliyor. Bu, işverenle brüt ücretten anlaşan çalışanlara yansıyor. Yani asgari ücret kadar tutarın vergi dışı olması nedeniyle brüt ücretle çalışanlara avantaj söz konusu. İşverenle net ücretle anlaşarak çalışanlarda ise ortaya çıkan vergi avantajından işverenleri faydalanıyor.

DİĞER ÇALIŞANLARA NASIL YANSIYACAK?

Asgari ücret artışı diğer çalışanlara yapılacak zam için de referans olacak. Özel sektör iş yerlerinde daha yüksek maaşla çalışanların ücretleri de yeniden düzenlenecek.

ASGARİ ÜCRET BAŞKA KİMLERİ ETKİLEYECEK?

İşsizlik maaşında en düşük ve en yüksek tutarlar asgari ücretle yükselecek. Asgari ücretlinin kıdem ve ihbar tazminatı ile rapor parası da artacak. Yine asgari ücretli annenin doğum izni süresince aldığı iş göremezlik ödeneği zamlanacak. İŞKUR'un yarı zamanlı çalışan tüm annelere yaptığı ödeme artarken, stajyerlere yapılabilecek en düşük ödeme de güncellenecek.

Asgari ücretteki artışla sosyal yardımlardan yararlanmak kolaylaşırken, sigorta ve Genel Sağlık Sigortası primleri artacak. Yeni asgari ücret en düşük ve en yüksek borçlanma tutarlarına da yansıyacak.

