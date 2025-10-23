Asgari ücrette 2026 mesaisi başladı! Yeni artış formülleri gündemde: Yüzde 30 zammı aşacak mı? İşte detaylar...

Yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan etkileyen, onlarca ödeme ve borçlanmada belirleyici olan asgari ücrette 2026 tarifesi için düğmeye basıldı. Önümüzdeki yıl geçerli olacak asgari ücrete ilişkin süreç önceki gün başladı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işleyişini ve takvimi ele almak için Çalışma Bakanlığı 'nda bir araya geldi. Peki yeni asgari ücret nasıl belirlenecek? Kimler yeni ücretten etkilenecek? Hangi formüller gündemde? İşte merak edilen soruların yanıtları...

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, mevcut yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor. 2026'da uygulanacak asgari ücretin bu yıl sonuna kadar belirlenmesi gerekiyor.

NE KADAR ARTIŞ BEKLENİYOR?

Asgari ücrette tahminler artışın yüzde 28'i aşacağı yönünde. Yüzde 28'lik bir artış da net asgari ücretin 22 bin 104 liradan 28 bin 294 liraya çıkması anlamına geliyor. Geçtiğimiz yıllara bakıldığında birkaç istisna hariç asgari ücret artışlarının bir önceki dönemin enflasyon rakamlarının üzerinde olduğu görülüyor. Bu nedenle yeni asgari ücret için 2025 enflasyonunu aşan zam beklentileri bulunuyor. Orta Vadeli Program'da 2025 yıl sonu enflasyonu tahmini olarak yer alan yüzde 28.5'lik artışın yansıtılması halinde asgari ücret net 28 bin 405 liraya ulaşacak. Net asgari ücret zam yüzde 30 olursa 28 bin 736 liraya, yüzde 35 artarsa 29 bin 841 liraya, yüzde 40 yükseltilirse 30 bin 946 liraya yükselecek.