Memur zammı geliyor: Ocak artışı ve enflasyon farkı ile maaş ve yardımlar nasıl değişecek?

Ocak’ta memur zammı enflasyon tahminlerine göre yüzde 19.39 beklenirken, bu oran memur emeklilerinden sosyal yardım alanlara, özel sektör çalışanlarına, bedelli askerlik planlayanlara kadar pek çok kesime yansıyacak...

Memur zammı geliyor: Ocak artışı ve enflasyon farkı ile maaş ve yardımlar nasıl değişecek?

Ocak ayıyla birlikte pek çok gelir ve ödeme artacak. Yaklaşık 4 milyon memurun zam oranı, milyonlarca kişiye yansıyacak. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından belirlenen yüzde 11'lik artışa enflasyon farkı eklenecek. Enflasyon farkını, 2025'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 5'i aşan kısmı gösterecek.

Bunun için veriler yakından takip edilirken, enflasyon tahminleri de ipucu veriyor. Merkez Bankası'nın Ekim Ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ekonomistlerin 2025 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 31.77 olarak yer aldı. Bu tahmin gerçekleşirse 2025'in ikinci yarısındaki TÜFE yüzde 12.94 çıkarken, buna göre enflasyon farkı yüzde 7.56'yı bulacak. Yüzde 11'lik Ocak zammı da enflasyon farkıyla yüzde 19.39'a yükselecek.

Memur zammı memurların ve memur emeklilerinin maaş ve ek ödemelerine yansıyacak. Ancak etkisi bunlarla sınırlı kalmayacak. İşte memur zammıyla değişecek kalemler ve anketteki tahmine göre yeni tutarları...

65 YAŞ AYLIĞI

Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara halen aylık 5 bin 390 lira aylık ödeme yapılırken; bu tutar memur maaş artışı tahminlerine göre 6 bin 435 liraya çıkacak.

EVDE BAKIM YARDIMI

Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 11 bin 702 lira tutarındaki evde bakım yardımı 13 bin 971 lira seviyesine gelecek.

ENGELLİ AYLIĞI

Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık 4 bin 303 liradan 5 bin 137, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 6 bin 454 liradan 7 bin 705 liraya yükselecek.

ENGELLİ YAKINI AYLIĞI

18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına aylık 4 bin 303 lira ödenirken, bu tutar da tahmin gerçekleşirse 5 bin 137 liraya çıkacak.

HASTALARA NAKDİ YARDIM

Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan 11 bin 702 lira tutarındaki yardım da tahminlere göre 13 bin 971 liraya ulaşacak.

AİLELERE ÇOCUK DESTEĞİ

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri okul öncesi çocuk için 5 bin 558 liradan 6 bin 636 liraya, ilköğretimde okuyan için 8 bin 337 liradan 9 bin 954 liraya, ortaöğretimde okuyan için 8 bin 893 liradan 10 bin 618 liraya, yükseköğrenimde okuyan çocuk için 10 bin 5 liradan 11 bin 945 liraya çıkacak.

ÇALIŞANIN KIDEM TAZMİNATI


Kıdem tazminatı tavanı memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. Halen tazminat tavanı 53 bin 919 lira. Bu tutarı aşan kazancı olanlara binde 7.59 damga vergisi kesilerek her yıl için en çok 53 bin 510 lira ödeme yapılıyor. Bu tutar Ocak artışı 19.39 olursa 64 bin 375 liraya ulaşacak. Damga vergisi kesilmiş olarak yıllık en çok 63 bin 886 lira kıdem tazminatı ödenecek.

BEDELLİ TARİFESİ


Bu yılın ikinci yarısında bedelli askerlik yapmak için başvuran gençler 280 bin 850 lira ödüyor. Eğer memur zammı yüzde 19.39 olursa 2026 yılının başında bu tutar 335 bin 307 lirayı bulacak.

