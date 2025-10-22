Memur zammı geliyor: Ocak artışı ve enflasyon farkı ile maaş ve yardımlar nasıl değişecek?

Ocak ayıyla birlikte pek çok gelir ve ödeme artacak. Yaklaşık 4 milyon memurun zam oranı, milyonlarca kişiye yansıyacak. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından belirlenen yüzde 11'lik artışa enflasyon farkı eklenecek. Enflasyon farkını, 2025'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 5'i aşan kısmı gösterecek.

Fotoğraf (takvim.com.tr)

Bunun için veriler yakından takip edilirken, enflasyon tahminleri de ipucu veriyor. Merkez Bankası'nın Ekim Ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ekonomistlerin 2025 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 31.77 olarak yer aldı. Bu tahmin gerçekleşirse 2025'in ikinci yarısındaki TÜFE yüzde 12.94 çıkarken, buna göre enflasyon farkı yüzde 7.56'yı bulacak. Yüzde 11'lik Ocak zammı da enflasyon farkıyla yüzde 19.39'a yükselecek.

Memur zammı memurların ve memur emeklilerinin maaş ve ek ödemelerine yansıyacak. Ancak etkisi bunlarla sınırlı kalmayacak. İşte memur zammıyla değişecek kalemler ve anketteki tahmine göre yeni tutarları...