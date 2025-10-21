Emekliye %10.16 kök zam hesabı: SSK-BAĞ-KUR'luya refah payı ve seyyanen artış masada! En düşük 18 bin 593 TL maaş...

SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuzdan bu yana geçen 6 aylık dönemdeki enflasyon oranına göre zam alacak. Şu ana kadar açıklanan üç aylık veriye göre temmuz–eylül döneminde enflasyon yüzde 7,5 oldu. Peki ocakta kim ne kadar maaş alacak? İşte merak edilen oranlar ve yeni düzenlemeler.