Kadraj Galeri Kadraj İkon Emekliye %10.16 kök zam hesabı: SSK-BAĞ-KUR'luya refah payı ve seyyanen artış masada! En düşük 18 bin 593 TL maaş...

Emekliye %10.16 kök zam hesabı: SSK-BAĞ-KUR'luya refah payı ve seyyanen artış masada! En düşük 18 bin 593 TL maaş...

Milyonlarca emekli ve memur için gözler ocak ayında açıklanacak enflasyon verisine çevrildi. Enflasyon oranının kesinleşmesiyle birlikte hem maaş artışları hem de en düşük emekli aylığı yeniden belirlenecek. Hükümetin yılbaşında yasal düzenlemeyle taban maaşı yeniden güncellemesi bekleniyor. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve BAĞ-KUR'lunun taban maaş düzenlemesi ne zaman yapılacak? İşte masadaki formüller.

Giriş Tarihi: 21.10.2025 09:36
Emekliye yüzde 10.16 kök zam hesabı: SSK-BAĞ-KUR’luya refah payı ve seyyanen artış masada! En düşük 18 bin 593 TL maaş...

SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuzdan bu yana geçen 6 aylık dönemdeki enflasyon oranına göre zam alacak. Şu ana kadar açıklanan üç aylık veriye göre temmuz–eylül döneminde enflasyon yüzde 7,5 oldu. Peki ocakta kim ne kadar maaş alacak? İşte merak edilen oranlar ve yeni düzenlemeler.

Emekliye yüzde 10.16 kök zam hesabı: SSK-BAĞ-KUR’luya refah payı ve seyyanen artış masada! En düşük 18 bin 593 TL maaş...

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in haberine göre, geriye kalan ekim, kasım ve aralık verilerinin eklenmesiyle altı aylık enflasyonun yüzde 10 ila 13 arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

Emekliye yüzde 10.16 kök zam hesabı: SSK-BAĞ-KUR’luya refah payı ve seyyanen artış masada! En düşük 18 bin 593 TL maaş...

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarında ise toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı devreye girecek.

Emekliye yüzde 10.16 kök zam hesabı: SSK-BAĞ-KUR’luya refah payı ve seyyanen artış masada! En düşük 18 bin 593 TL maaş...

Bu kesimdeki artış oranı yüzde 17 ile 19 arasında hesaplanıyor. Eğer hükümet refah payı eklerse zam oranlarının daha da yükselmesi olası görünüyor.

Emekliye yüzde 10.16 kök zam hesabı: SSK-BAĞ-KUR’luya refah payı ve seyyanen artış masada! En düşük 18 bin 593 TL maaş...

Taban Maaşta Yeni Hesap: 18 Bin Liranın Üzerinde Olabilir

Ocak ayında açıklanacak 6 aylık enflasyon oranı, en düşük emekli maaşını da doğrudan etkileyecek.