Emekliye %10.16 kök zam hesabı: SSK-BAĞ-KUR'luya refah payı ve seyyanen artış masada! En düşük 18 bin 593 TL maaş...
Milyonlarca emekli ve memur için gözler ocak ayında açıklanacak enflasyon verisine çevrildi. Enflasyon oranının kesinleşmesiyle birlikte hem maaş artışları hem de en düşük emekli aylığı yeniden belirlenecek. Hükümetin yılbaşında yasal düzenlemeyle taban maaşı yeniden güncellemesi bekleniyor. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve BAĞ-KUR'lunun taban maaş düzenlemesi ne zaman yapılacak? İşte masadaki formüller.
Giriş Tarihi: 21.10.2025 09:36