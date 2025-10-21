PODCAST CANLI YAYIN

KOBİ’lere patent desteği: “IP Clinic” projesi tanıtıldı

Türk Patent ve Marka Kurumu ile WIPO iş birliğiyle hayata geçirilen “KOBİ’ler için Fikri Mülkiyet Yönetimi – IP Clinic Projesi” tanıtıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, projenin amacının KOBİ’lerin fikri mülkiyet haklarını stratejik biçimde iş modellerine entegre etmelerini sağlamak olduğunu belirtti. Patentli girişimlerin 10 kata kadar daha fazla yatırım çektiğini vurgulayan TÜRKPATENT Başkanı Zeki Durak, KOSGEB’in de bu alanda yeni bir destek programı hazırlığında olduğunu açıkladı.

Giriş Tarihi:
Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) ile Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) iş birliğiyle geliştirilen "KOBİ'ler için Fikri Mülkiyet Yönetimi- IP Clinic Projesi"nin tanıtım toplantısı yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, bu iş birliğiyle temel amacın, yenilikçi ve ihracat odaklı KOBİ'lerin, fikri mülkiyet haklarından en etkin biçimde faydalanmasını sağlamak ve bu hakları iş modellerine stratejik olarak entegre etmelerini teşvik etmek olduğunu söyledi.
Rekabetçi küresel ekonomide ayakta kalmanın ve öne geçmenin yolunun, sadece üretmekten değil, ürettiği değeri korumaktan ve bu değeri ticarileştirebilmekten geçtiğini aktaran Gönüllü, Türkiye'nin, marka başvurularında dünyada 6'ncı, tasarım başvurularında 2'nci ve patent başvurularında ise 12'nci sırada yer aldığını söyledi.

PATENT ETKİSİ
Türkpatent Başkanı Muhammed Zeki Durak da Avrupa Patent Ofisi ve AB Fikri Mülkiyet Ofisi verilerine göre, patent tesciline sahip girişimlerin, diğerlerine göre 10 kata kadar daha fazla yatırım çektiğini söyledi. KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu ise bu proje kapsamında patent ve fikri mülkiyet haklarıyla ilgi çalışmaları yapacak ve KOBİ'lere eğitim verecek merkezler için yeni bir destek programı üzerinde çalıştıklarını aktardı.

