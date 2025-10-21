Eskişehir'de 3 bin 109 konut teslim edildi

TOKİ, Türkiye'nin dört bir yanındaki dar gelirli vatandaşlara yeni yaşam alanları inşa etmeye devam ediyor. 250 bin konutluk 'İlk Evim Projesi' kapsamında Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Ihlamurkent Mahallesi'nde 4 etaptan oluşan bölgede 3 bin 109 konut, 2 cami, 2 okul ve 6 ticaret merkezinin yapımı tamamlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim Projesi ile ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini "Eskişehir'deki vatandaşlarımız TOKİ ile ev sahibi oldular. Şimdi de Yüzyılın Konut Projesi ile 500 bin anahtarı daha milletimizle buluşturacağız" mesajıyla paylaştı.



YASAL ALTYAPI HAZIRLIĞI

Kiralık konutlar ile ilgili alt yapının oluşturulması için yasa teklifi hazırlığı başladı. Yasaya göre TOKİ'nin konut yapma yetkisi var ancak bunları kiraya verme yetkisi yok. Kiralama için yasal düzenleme yapılacak. Çıkartılacak yasada, TOKİ'ye kiralama yetkisi verilirken sistemin nasıl işleyeceği, yeni birimler kurulup kurulmayacağına ilişkin hükümler de burada yer alacak.