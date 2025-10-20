PODCAST CANLI YAYIN

Asgari ücret zamanı: Taraflar yarın buluşuyor

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda “asgari ücret” gündemiyle bir araya gelecek. Toplantıda, Aralık ayında başlayacak görüşmeler öncesinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısı ve işleyişi ele alınacak.

1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli asgari ücreti belirlemek için süreç başlatıldı.


İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işleyişini ele almak için yarın toplanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 9 Ekim'de "Sendikal Örgütlenmenin Yaygınlaştırılması" gündemiyle topladığı Üçlü Danışma Kurulu'nu, yarın bir kez daha toplayacak. Bakanlığın ev sahipliğindeki toplantıda, taraflar Aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı ve işleyişiyle ilgili görüş alışverişinde bulunacak.



NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında Aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

