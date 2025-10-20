Asgari ücret zamanı: Taraflar yarın buluşuyor

İşçi, işveren ve hükümet temsilcileri yarın 'asgari ücret' gündemiyle toplanacak. Toplantıda Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işleyişi ele alınacak

1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli asgari ücreti belirlemek için süreç başlatıldı.



İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işleyişini ele almak için yarın toplanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 9 Ekim'de "Sendikal Örgütlenmenin Yaygınlaştırılması" gündemiyle topladığı Üçlü Danışma Kurulu'nu, yarın bir kez daha toplayacak. Bakanlığın ev sahipliğindeki toplantıda, taraflar Aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı ve işleyişiyle ilgili görüş alışverişinde bulunacak.