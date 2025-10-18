Altın durmuyor: Gram 5 bin 900 lirayı aştı, uzmanlardan kâr satışı uyarısı!

Altın fiyatları dokuz haftadır teknik bir düzeltme yapmadan yükseliyor. Böylece altın son dönemlerin en çok kazandıran emtialarından biri oldu. Gram altın 5 bin 900 lira seviyesini aşarak rekor tazelerken, ons altın 4 bin 200 doların üzerine çıktı. Çeyrek altın 9 bin 600 liranın, yarım altın ise 19 bin 300 liranın üzerinde seyretti. ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz indirimi sinyalleri, küresel piyasalardaki belirsizlikler yatırımcıları altın alımına yönlendiriyor.

Bir yandan altın fiyatları araştırılırken bir yandan da altın fiyatlarına etki etmesi beklenen FED ve Merkez Bankası faiz kararı takip ediliyor. Uzmanlar bu kadar uzun süreli yükselişlerin ardından mutlaka bir yerde durulma veya kâr satışlarının geleceğini öngörüyor. Özellikle son dönemdeki sert hareketler konusunda yatırımcıları uyaran uzmanlar, art arda gelen yüksek fiyat artışlarının manipülasyon izlenimi verdiğini de belirtiyor.