Girişimciler ve yatırımcılar Slush’D İstanbul’da buluştu

Girişimcilik platformu Slush, ilk kez İstanbul'da Slush'D etkinliğini gerçekleştirdi. Eetkinlik; Türkiye, Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Amerika başta olmak üzere farklı bölgelerden, toplamda 1000'in üzerinde girişimci, yatırımcı ve teknoloji liderini İstanbul'da bir araya getirerek Türkiye girişimcilik ekosisteminin küresel görünürlüğünü güçlendirdi. 60 gönüllü öğrenci ve yeni mezun etkinliğin operasyonel sürecinde yer alarak kariyer ve network fırsatı yakaladı. Etkinlik özelinde geliştirilen mobil uygulamada toplam 400'den fazla yatırımcı ve 650'nin üzerinde girişimci eşleşti, böylece yerel girişimcilerin küresel yatırımcılarla buluşmasına zemin hazırlandı.