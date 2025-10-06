Memura üçlü zam! Ocak ayında kim ne kadar alacak? Öğretmen, polis, doktor...

Türk lirası (AA) Tahmin gerçekleşirse milyonlarca memurun ve memur emeklisinin enflasyon farkı yüzde 4.9 olacak. Yüzde 11'lik Ocak zammı, bu fark ile yüzde 16.44'e yükselecek. Bin lira taban aylık artışı da dahil en düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 59 bin 806 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı da 22 bin 672 liradan 27 bin 400 liraya ulaşacak.



FORMÜL 2: Merkez Bankası 2025 enflasyonu için tahmin aralığını yüzde 25-29 olarak açıklamıştı. Yıl sonunda TÜFE üst bant olan yüzde 29 çıkarsa, ikinci aylık enflasyon yüzde 10.56 olarak gerçekleşecek. Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammına eklenecek fark bu orana göre yüzde 5.3 olacak. Zam oranı da yüzde 16.88'e ulaşırken, üçlü artış ile en düşük maaş memurlarda 60 bin 28, emeklilerinde 27 bin 499 liraya yükselecek.