PODCAST CANLI YAYIN

Memura üçlü zam! Ocak ayında kim ne kadar alacak? Öğretmen, polis, doktor...

Ocak'ta milyonlarca memura yüzde 11 zam ve bin lira taban aylık artışının yanı sıra enflasyon farkı da var. Yıl sonu TÜFE tahminleri memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammının enflasyon farkıyla yüzde 16.44-19.54 aralığına çıkabileceğini gösteriyor.

Giriş Tarihi:
Memura üçlü zam! Ocak ayında kim ne kadar alacak? Öğretmen, polis, doktor...

Yaklaşık 6.5 milyon memurun ve memur emeklisinin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararıyla Ocak zamları yüzde 11 zam ve bin lira taban aylık artışı olarak belirlenen memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı da netleşmeye başlıyor. Enflasyon farkı için 2025'in ikinci yarısında TÜFE'nin yüzde 5'i aşması gerekiyordu.

Memur (AA)Memur (AA)

Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 7.5 çıktı. Bu verilere göre 3 ayda yüzde 2.38 enflasyon farkı oluştu. Yüzde 11 olarak belirlenen zam oranı, bu farkla yüzde 13.64'e çıktı. Ekim, Kasım ve Aralık verilerine göre enflasyon farkı, dolayısıyla da Ocak zammı daha da büyüyecek. İpuçları da geliyor. İşte detayları...

Memur (AA)Memur (AA)

İŞTE 4 FORMÜLE GÖRE ARTIŞLAR
FORMÜL 1: Orta Vadeli Program'da (OVP) 2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 28.5 olarak tahmin edildi. Bu tahmine göre, 2025'in ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 10.14 olarak bekleniyor.

Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)

Tahmin gerçekleşirse milyonlarca memurun ve memur emeklisinin enflasyon farkı yüzde 4.9 olacak. Yüzde 11'lik Ocak zammı, bu fark ile yüzde 16.44'e yükselecek. Bin lira taban aylık artışı da dahil en düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 59 bin 806 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı da 22 bin 672 liradan 27 bin 400 liraya ulaşacak.


FORMÜL 2: Merkez Bankası 2025 enflasyonu için tahmin aralığını yüzde 25-29 olarak açıklamıştı. Yıl sonunda TÜFE üst bant olan yüzde 29 çıkarsa, ikinci aylık enflasyon yüzde 10.56 olarak gerçekleşecek. Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammına eklenecek fark bu orana göre yüzde 5.3 olacak. Zam oranı da yüzde 16.88'e ulaşırken, üçlü artış ile en düşük maaş memurlarda 60 bin 28, emeklilerinde 27 bin 499 liraya yükselecek.

FORMÜL 3: Merkez Bankası'nın Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yüzde 29.86 çıkan 2025 yıl sonu enflasyonu tahmini ise ikinci 6 aylık enflasyonun yüzde 11.3 çıkabileceğini gösterdi. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde memurlara ve emeklilerine yüzde 6 fark verilecek. Ocak zammı yüzde 17.66'yı bulurken, üçlü zamla en düşük maaş memurlarda 60 bin 422, emeklilerinde 27 bin 676 liraya ulaşacak.

FORMÜL 4: Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) Beklenti Anketi'nde yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 31.94 oldu. Buna göre 2025'in ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 13.08, enflasyon farkı da yüzde 7.7 olacak. Yüzde 11'lik Ocak zammı bu fark ile yüzde 19.54'e ulaşacak. En düşük maaş memurlarda 61 bin 371, memur emeklilerinde 28 bin 102 liraya çıkacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika! İstanbul Altın Rafinerisi şirketlerine operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
CANLI ANLATIM | Mısır tarih verdi: Hamas ve İsrail rehine takası için müzakerelere başlıyor | Trump'tan Gazze tehdidi
Borsa İstanbul
Memura üçlü zam! Ocak ayında kim ne kadar alacak? Öğretmen, polis, doktor...
Kış adım adım geliyor! MGM'den İstanbul dahil 3 bölgeye uyarı: Şiddetli yağmur fırtınası bastıracak! Bu geceye dikkat
Umut filosuna siyonist engeli! Alıkonulan aktivist Semanur Sönmez Yaman yaşadıklarını anlattı: İsrail polisi başörtülerimizi çıkardı
CANLI ANLATIM | 81 il Gazze için tek yürek! İstanbul Filistin için yürüdü: Ayasofya'dan Eminönü'ne...
Kanarya kendini yaktı! Samsunspor - Fenerbahçe: 0-0 | MAÇ SONUCU
ABD basını yazdı! Trump'tan Netanyahu'ya azar: Kahretsin neden her zaman böyle olumsuzsun?
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy denize 60 milyon TL yatırıyor!
Kim Milyoner Olmak İster'de Beşiktaş dedi cevap Konyaspor çıktı: Anadolu Kartalı lakabı...
LaLiga İspanya'daki Filistin desteğine sırtını çevirdi! O anlarda ekran kapandı
Hollanda’dan İngiltere’ye Barselona’ya Kırmızı Hat: On binlerce kişi Gazze için meydanlarda
Başkan Erdoğan 81 ildeki tüm kadınları "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliğine davet etti
İstanbul'da Filistin'e destek yürüyüşü: "Bir gün İsrail yok olacak"
Siber suç örgütleri MİT'ten kaçamadı: 6 ilde eş zamanlı operasyon
4+4+4 zorunlu eğitimde değişiklik sinyali! Bakan Tekin duyurdu: Raporu Başkan Erdoğan'ın onayına sunacağız
CANLI ANLATIM | Yeni "Sumud" Özgürlük Filosu Gazze yolunda! Bu gece orta riskli alana girilecek
Türkiye'ye dönen aktivistler savcılık ifadelerinde İsrail zulmünü anlattı: "4 gün boyunca su vermediler"
Robbie Williams'ın İstanbul konseri iptal edildi! İngiliz şarkıcı "güvenlik" yalanıyla açıklama yaptı