Memura üçlü zam! Ocak ayında kim ne kadar alacak? Öğretmen, polis, doktor...

Yaklaşık 6.5 milyon memurun ve memur emeklisinin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararıyla Ocak zamları yüzde 11 zam ve bin lira taban aylık artışı olarak belirlenen memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı da netleşmeye başlıyor. Enflasyon farkı için 2025'in ikinci yarısında TÜFE'nin yüzde 5'i aşması gerekiyordu.
Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 7.5 çıktı. Bu verilere göre 3 ayda yüzde 2.38 enflasyon farkı oluştu. Yüzde 11 olarak belirlenen zam oranı, bu farkla yüzde 13.64'e çıktı. Ekim, Kasım ve Aralık verilerine göre enflasyon farkı, dolayısıyla da Ocak zammı daha da büyüyecek. İpuçları da geliyor. İşte detayları...
İŞTE 4 FORMÜLE GÖRE ARTIŞLAR
FORMÜL 1: Orta Vadeli Program'da (OVP) 2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 28.5 olarak tahmin edildi. Bu tahmine göre, 2025'in ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 10.14 olarak bekleniyor.