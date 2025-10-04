PODCAST CANLI YAYIN

Bakanlıktan dolandırıcılık uyarısı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, e-Devlet ve TOKİ internet sitesini taklit ederek sosyal konut projeleri için başvuru ücreti talep eden dolandırıcılar konusunda vatandaşları uyardı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, e-Devlet ve TOKİ internet sitesini taklit ederek sosyal konut projeleri için başvuru ücreti talep eden dolandırıcılar konusunda vatandaşları uyardı. TOKİ'nin açıklamasında, son günlerde vatandaşların sosyal konuta olan taleplerinin istismar edilerek sahtekarlık ve dolandırıcılık girişiminde bulunulduğunun tespit edildiği belirtildi. Sahte internet siteleri ve iletişim numaraları aracılığı ile dolandırıcılık girişiminde olan bu kişilerin, e-Devlet ve TOKİ internet sitesini taklit ederek başvuru ücreti talep ettiği bildirildi.

Mağduriyet yaşanmaması için tıkladıkları internet sitelerinin alan adlarına dikkat etmeleri gerekiyor. Ayrıca TOKİ resmi internet sayfası, çağrı merkezi, onaylı kurumsal sosyal medya hesapları ve yetkili bankalar dışında kimseye itibar edilmemeli, iş ve işlem yapılmamalı.

