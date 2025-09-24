Tarihi Hicaz Demiryolu yeniden canlanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye-SuriyeÜrdün Ulaştırma Bakanlıkları Teknik Toplantısı kapsamında, Hicaz Demiryolu Hattı için ilk adımın atıldığını belirterek, "Türkiye'nin desteğiyle Suriye Hicaz Demiryolları'nın eksik 30 kilometrelik üst yapısının tamamlanması yönünde mutabakata varıldı" dedi. Toplantıda çok yönlü iş birliğini içeren bir mutabakat zaptı taslağı üzerinde uzlaşıya varıldığını açıklayan Bakan Uraloğlu, "Yıl içinde yapılacak bir toplantı ile imzalanacak bu belge ile ilk aşamada karayolu, demiryolu ve ulaştırma koridorları alanlarında üçlü teknik çalışma grupları oluşturulacak" diye konuştu.

TÜRKİYE HAZIRLAYACAK

Mutabakat zaptı ile belirlenecek hedeflerin hayata geçirilmesini sağlayacak bir eylem planı üzerinde çalışıldığını belirten Uraloğlu, söz konusu taslağı Türkiye'nin hazırlayacağını ve diğer taraflarla paylaşacağını bildirdi. Uraloğlu, toplantının bir diğer önemli sonucunun ise Türkiye ile Ürdün arasında 13 yıl aranın ardından Suriye üzerinden yeniden kara yolu taşımacılığının başlatılması olduğunu kaydetti.

Toplantıya ilişkin açıklama yapan Bakan Uraloğlu, "Akabe Limanı başta olmak üzere Suriye ve Ürdün'ün Türkiye üzerinden uluslararası ulaştırma koridorlarına erişiminin geliştirilmesi için ortak teknik çalışmalar yürütülecek" dedi.