Adalet Bakanlığı maaş promosyonu kaç para, Ekim’de yatar mı? 2025 güncel ihale ve son durum

Adalet Bakanlığı personeli, maaş promosyonu için yapılacak yeni ihaleyi merakla bekliyor. İptal edilen 90 bin TL’lik teklifin ardından gözler, kulislerde konuşulan 97 bin TL’lik yeni rakama çevrildi. Peki Adalet Bakanlığı banka promosyonu ne zaman açıklanacak? İşte Adalet Bakanlığı maaş promosyonu hakkında bazı detaylar

Adalet Bakanlığı'nda görev yapan 200 binden fazla personelin maaş promosyonu heyecanı sürüyor. Daha önce yetersiz bulunan 90 bin TL'lik teklifin iptal edilmesinin ardından, Bakanlık yeni bir ihale hazırlığı içinde. Bakan Yardımcısı, sürecin halen devam ettiğini doğrularken, kulislerde yeni promosyon rakamının 97 bin TL civarında olabileceği konuşuluyor. Personel, Ekim ayında ödemelerin yatıp yatmayacağını merak ederken, gözler yapılacak yeni ihale ve resmi açıklamalara çevrildi. Peki Adalet Bakanlığı banka promosyonu ne zaman açıklanacak? İşte Adalet Bakanlığı maaş promosyonu hakkında bazı detaylar...

ADALET BAKANLIĞI MAAŞ PROMOSYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adalet teşkilatında görev yapan yüz binlerce çalışanın, ekonomik beklentilerini doğrudan etkileyecek maaş promosyonu sürecinde en kritik dönemece girildi. Vakıfbank'ın 90 bin liralık teklifinin beklentilerin altında kalmasıyla iptal edilen ihalenin ardından, gözler bankaların sunacağı yeni tekliflere çevrildi. Sendikaların beklentiyi 150 bin TL'ye yükselttiği, bakanlığın ise süreci titizlikle yürüttüğü bu dönemde, her yeni gelişme personel tarafından anbean takip ediliyor. Süreç, sadece bir rakamdan ibaret değil; aynı zamanda güven ve beklenti yönetimi sınavı niteliği taşıyor.

Bakan Yardımcısı Can'dan Resmî Açıklama: "Süreç Devam Ediyor"

Süreçteki belirsizlik ve artan beklentiler üzerine en yetkili ağızlardan biri olan Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, 8 Eylül tarihinde önemli açıklamalarda bulundu. Sosyal medya ve çeşitli platformlarda yayılan spekülasyonlara karşın net bir duruş sergileyen Bakan Yardımcısı Can, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İhale sürecinin henüz devam ettiğini; sürecin hızlandırılması ve kamu görevlilerinin beklentilerini karşılayacak şekilde sonuçlanması için gerekli çalışmaların sürdüğünü ifade etti."

Bu açıklama, bakanlığın personelin beklentilerinden haberdar olduğunu ve süreci oldu-bittiye getirmek yerine, en iyi teklifi almak için pazarlıkları sürdürdüğünü gösteren en önemli resmi teyit oldu.

Kulislerde Konuşulan Rakam: Yeni Teklif 97 Bin TL mi?

İhalenin iptalinin ardından Bakanlık ve bankalar arasındaki görüşme trafiği hızlandı. Resmî bir teyit olmamakla birlikte, başkent kulislerinde Vakıfbank'ın teklifini revize ederek 97 bin TL seviyesine çıkardığı yönünde güçlü iddialar konuşuluyor. Bu rakam, ilk teklife göre bir artış anlamına gelse de, sendikaların ve personelin beklentisinin hâlâ altında kalıyor. Uzmanlar, bu rakamın bir "ara teklif" olabileceğini ve nihai anlaşmanın psikolojik sınır olan 100 bin TL'yi aşabileceğini değerlendiriyor.

Sendikalar Devrede: Beklenti En Az 150 Bin TL

Sürecin en başından beri aktif rol alan sendikalar, personelin haklarını korumak adına beklentilerini net bir şekilde ortaya koydu. Adalet Sen, Adalet Bakanlığı'na sunduğu resmi teklifte sadece para miktarını değil, aynı zamanda diğer bankacılık avantajlarını da içeren kapsamlı bir talep listesi iletti:

Promosyon Tutarı: Kişi başı en az 150.000 TL peşin ödeme.

Sözleşme Süresi: En fazla 3 yıl ile sınırlandırılması.

Enflasyon Farkı: Anlaşmaya yıllık enflasyon oranında güncelleme (revize) opsiyonu eklenmesi.

Ücretsiz İşlemler: EFT, havale ve diğer temel bankacılık hizmetlerinin tamamen ücretsiz olması.

Avantajlı Krediler: Personele özel düşük faizli ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi imkânları.

Promosyonlar Ne Zaman Yatacak?

Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın açıklaması doğrultusunda, yeni ihalenin veya mevcut bankayla yapılacak nihai anlaşmanın Eylül ayı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Eğer bu takvim işlerse ve mutabakat sağlanırsa, promosyon ödemelerinin Eylül sonu veya Ekim ayı başında personelin hesaplarına tek seferde yatırılması bekleniyor. Sürecin olası bir gecikmesi durumunda ise ödemeler Ekim ayına sarkabilir.

