Karakulak şifa deposu

Av yasağının sona ermesiyle tezgahlarda çeşitliliği artan balık türlerinden kilosu 650 liraya satılan karakulak büyük ilgi görüyor. Karakulak balığının başında az da olsa yer alan otolit taşının kilosu ise 10 bin liradan alıcı buluyor. Tezgahları çeşitlendiren balıklardan kilosu 650 liraya satılan karakulak, lezzeti, iri kılçıklı olması ve başındaki taşın böbrek sancısına iyi geldiği düşüncesiyle en çok satılan türler arasında yer alıyor. Eşkina, granyöz ve karakulak balığının baş bölümündeki 2 otolit taşının kilosu ise 10 bin liradan satışa sunuluyor.