TROY’un pazar payı artıyor...

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Ozan Deniz, Ağustos ayı itibarıyla Türkiye'nin Ödeme Yöntemi (TROY) logosuna sahip kart sayısının 67 milyona ulaştığını, kartlı harcamalarda yüzde 20 pazar payı elde ettiklerini söyledi. TROY logosuna sahip kartın ihracı ve kabulü noktasında başta yakın coğrafya, Türki cumhuriyetlerde olmak üzere çalışmalarının sürdüğünü belirten Deniz, "Hatta ilk temaslarımıza da başladık" dedi. Türkiye'deki kredi kartı sayısının 137 milyona, banka kartlarının 215 milyona, ön ödemeli kartların 105 milyona ulaştığını aktaran Deniz, Temmuz'da günlük 70 milyar, aylık ise 2.16 trilyon liralık kartlı işlem gerçekleştirildiğini kaydetti.