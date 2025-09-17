PODCAST CANLI YAYIN

TEKNOFEST İstanbul bugün başladı! 565 binden fazla takım ve 1 milyon 100 bin yarışmacı başvuruda bulundu

TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda teknoloji tutkunlarını buluşturuyor. 565 binden fazla takımın başvurduğu yarışmalarda 58 ana ve 137 alt kategoride takımlar, 85 milyon lirayı aşan maddi destek ve 65 milyon lirayı bulan ödüller için mücadele edecek.

Giriş Tarihi:
TEKNOFEST İstanbul bugün başladı! 565 binden fazla takım ve 1 milyon 100 bin yarışmacı başvuruda bulundu

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde 13'üncü kez düzenlenen TEKNOFEST, teknoloji tutkunlarını bugün İstanbul Atatürk Havalimanı'nda buluşturuyor. 21 Eylül'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak TEKNOFEST İstanbul kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmalarına 565 binden fazla takım ve 1 milyon 100 bin yarışmacı başvuruda bulundu. Söz konusu yarışmalarda 58 ana ve 137 alt kategoride gerçekleştirilecek yarışmalarda ön eleme aşamasını geçen takımlar 85 milyon liranın üzerinde maddi destekten yararlanacak. Dereceye giren takımlara ise toplamda 65 milyon liranın üzerinde ödül verilecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Başkan Erdoğan'ı hedef alan Netanyahu'ya sert tepki: Soykırım şebekesinin başkanının sözleri yok hükmündedir
SSK ve Bağ-Kur emeklisine ipucu geldi! 18 bin TL'yi aşması bekleniyor: İşte emekliye enflasyon zammında 4 formül
CHP'de şaibe kavgası | Yolsuzluk çetesinin sözcüsü Halk TV Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı! Avukatı firari Cafer’i bombaladı: Peşindeyim müptezel
Borsa İstanbul
Piyanist Fazıl Say Batılı meslektaşlarına Gazze çağrısı: İnsan olun bu soykırımdır nokta
CHP'li Bayrampaşa Belediyesi yolsuzlukta flaş gelişme! 26 tutuklama | Aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu da var
Netanyahu Kudüs’ün peşinde! BM Zirvesi öncesi Rubio’yu yanına aldı Başkan Erdoğan’ı hedef gösterdi
Türk Telekom
12 Dev Adam İstanbul'da kutlama yaptı: Çok gururluyuz
Başkan Erdoğan Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan 12 Dev Adam'ı kabul etti
Ankara kılıç gösterdi CIA'in "kuduz köpeği" havladı! Rubin Trump'tan "Türkiye kısıtlama" istedi... Başkan Erdoğan ve ailesine dil uzattı
Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal'dan "mutlak butlan" yorumu: Mahkeme kararı çıkarsa Kılıçdaroğlu'nun CHP'deki görevine dönmesi gerekir
Başkan Erdoğan'dan Katar dönüşü Terörsüz Türkiye açıklaması: "Kurulan tuzakları bozduk ve bozacağız"
8 milyon lira verip garsonluk yapıyorlar! Türk sosyetesi sıraya girdi: 200 başvurudan 10 öğrenci kabul edildi
Dışişleri Bakanlığı'na yeni yerleşke! Başkan Erdoğan temel atma törenine katılacak!
Trabzonspor'da sakatlar ve cezalılar Fatih Tekke'nin elini kolunu bağladı: Okay Yokuşlu'nun kırmızısı planları bozdu
CHP'de "gırtlak" butlan! Önce partililer sonra fondaşlar birbirine girdi... "Dedikoducular" | Durumları üçüncü sayfa haberlerinden hallice
Libya'daki tarafları Ankara barıştırdı! Hafter Türkiye'ye gelecek mi? Başkan Erdoğan açıkladı
İsrail Gazze'de kara saldırısına başladı! Netanyahu'nun kalıcı işgal planı: Tanklar şehir merkezine girdi | Dışişleri: Soykırımın yeni aşaması
Başkan Erdoğan CHP'yi özetledi! İta amiri kulağına fısıldıyor Özgür Özel konuşuyor | 100 yıllık partiyi hırsızlık çetesinin fedaisi ettiler