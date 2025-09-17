TEKNOFEST İstanbul bugün başladı! 565 binden fazla takım ve 1 milyon 100 bin yarışmacı başvuruda bulundu

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde 13'üncü kez düzenlenen TEKNOFEST, teknoloji tutkunlarını bugün İstanbul Atatürk Havalimanı'nda buluşturuyor. 21 Eylül'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak TEKNOFEST İstanbul kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmalarına 565 binden fazla takım ve 1 milyon 100 bin yarışmacı başvuruda bulundu. Söz konusu yarışmalarda 58 ana ve 137 alt kategoride gerçekleştirilecek yarışmalarda ön eleme aşamasını geçen takımlar 85 milyon liranın üzerinde maddi destekten yararlanacak. Dereceye giren takımlara ise toplamda 65 milyon liranın üzerinde ödül verilecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN