Yeni "evim" modelinde merak edilen soruların yanıtları burada...

Emlak Katılım’ın faizsiz tasarruf sistemi başladı; vatandaşların en çok merak ettiği sorular yanıtlandı.

Emlak Katılım Tasarruf Finansman'ın 81 ilde faizsiz ev, iş yeri ve araç satın almayı sağlayacak sisteminin başlaması ile birlikte vatandaşlar bu tarz "evim" şirketlerine dahil olduktan sonraki haklarını merak etmeye başladı. İşte merak edilen soruların yanıtları:

Tasarruf finansman sözleşmesi nedir?: Belirli bir tasarruf tutarı ve dönemine bağlı olarak konut, iş yeri veya taşıt edinimi için müşteriye finansman kullanma hakkı veren, şirkete ise müşteriye ait birikmiş tasarruf tutarını yönetme ile organizasyon ücreti alma hakkı veren, faizsiz finansman esaslarına göre düzenlenen sözleşmedir.

Yetkili şirketler hangileridir?: 9 şirket faaliyette. Bunlar Adil, Albayrak, Birevim, Emin Evim, Emlak Katılım, Fuzul, İmece, Katılımevim ve Sinpaş.

Organizasyon ücreti nedir?: Müşterilerin sistemden yararlanabilmek için sözleşme esnasında istenilen toplam tutarın belirli bir yüzdesi olarak belirlenen organizasyon ücretini ödemesi gerekiyor. Sistem katılım ücreti olarak alınan bu meblağ konuta dahil edilmiyor.

Cayma hakkı var mı?: Vatandaşlar gerekçe sunmaksızın hak kaybına uğramadan 14 gün içinde cayma hakkını kullanabiliyor.

Organizasyon ücreti geri alınabilir mi?: Cayma hakkını kullananlara en geç 14 gün içinde organizasyon ücreti dâhil tüm tutarın iade edilmesi gerekiyor. Ancak 14 günü geçiren cayma başvurularında şirket organizasyon ücretinin iadesini yapmazken, konut ya da araç taksit tutarını iade ediyor.

Kurada çıkma süresi mevcut mudur?: Kurada çıkma süresi ve garantisi gibi bir durum yok. Ancak şirketler bir vade belirleyerek, en geç o vadede finansman ödemesi sözü verebiliyor.

