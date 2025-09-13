Faizsiz ev, araç ve iş yeri sahibi olmanın şimdi tam zamanı: Emlak Katılım’dan devrim niteliğinde finansman sistemi

Faizsiz ev ve araç sahibi olma hayali gerçek oluyor. Emlak Katılım tarafından başlatılan faizsiz finansman sistemi ile birlikte vatandaşlara her bütçeye uygun ödeme planlarıyla ev, araç ve iş yeri sahibi olma fırsatı sunulacak.

Projeyi tanıtan Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, "Ailelerimiz için güzel evlerde çocuklarını büyütmenin, esnafımız için kira derdi olmadan işyerine sahip olmanın, hayalini kurdukları arabayla seyahat etmenin ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyoruz" dedi. Bakan Kurum'un tanıttığı proje, devlet desteğiyle güvenilir ve faizsiz bir dönemin habercisi. İşte detaylar...

1- Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi Nedir?

Katılımcılar bir araya gelerek Emlak Katılım güvencesi altında, bütçelerine uygun taksitlerle tasarruf sağlıyor. Belirli bir birikimin ardından kalan finansman faizsiz karşılanıyor ve katılımcılar ev, araç ya da çatılı iş yeri sahibi olabiliyor.

2. Sistem Nasıl İşliyor?

Katılımcıların finansman tutarı ve aylık taksit miktarı belirleniyor. Sisteme katılım için yalnızca organizasyon ücreti ödeniyor. Teslimat tarihinde kredi veya faiz ödemeye gerek kalmadan mülk sahibi olunabiliyor.

3. Ev, Araç veya Çatılı İş Yeri Sahibi Olmak Mümkün Mü?

MÜŞTERİ BAZLI TASARRUF FİNANSMAN MODELİ: Katılımcı teslimat tarihini belirleyip faizsiz finansman ile mülk sahibi olabiliyor.

ÇEKİLİŞLİ TASARRUF FİNANSMAN MODELİ: Katılımcılar taksitleri biriktirirken, her ay noter huzurunda yapılan çekilişle teslimat hakkı kazanıyor.

4. Banka Kredilerinden Farkı Nedir? Bu modelde faiz ve vade farkı uygulanmaz. Tutar, anapara üzerinden taksitlendirilir. Peşinatlı-peşinatsız seçeneklerle, kira öder gibi ev veya araç sahibi olmak mümkün.

5. Türkiye'nin 81 İlinde Başvuru Yapılabilir Mi?

Evet, isteyen herkes tüm Emlak Katılım şubelerinden sisteme dahil olabiliyor.

6. İkinci El Otomobil Kapsanıyor Mu?

Evet, sistem sıfır ve ikinci el araç finansmanını da içeriyor.

7. Çatılı İş Yeri Finansmanı Nasıl Sağlanıyor?

Çatılı iş yerinin finansmanı, plan türüne göre önceden belirlenebiliyor veya noter huzurunda yapılan çekilişle tahsis ediliyor.

8. Ev veya İş Yeri Sahipleri Sisteme Dahil Olabilir Mi?

Evet, mevcut ev, araç veya çatılı iş yeri sahipleri de sisteme katılabiliyor.

9. Maksimum Taksit Süresi Ne Kadar?

Konut ve çatılı iş yeri finansmanı: 120 ay Taşıt finansmanı: 60 ay Söz konusu süreler yalnızca finansman süresini kapsar, toplam sözleşme süresi için geçerli değildir.

10. Yaş ve Gelir Sınırı Var Mı?

18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları sisteme katılabiliyor. Gelir sınırı bulunmuyor.

