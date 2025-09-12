PODCAST CANLI YAYIN

1 gram altın 5 bin TL mi? Altın yükseldi mi? İşte çeyrek, yarım, tam fiyatları...

Altın piyasasında güncel rakamlar yatırımcıların yakın takibinde. Düğünü, nişanı ve özel günü olanlar da altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki 12 Eylül itibarıyla altın fiyatlarında son durum ne? Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, 22 ayar altın bilezik ne kadar oldu? İşte Kapalıçarşı altın fiyatları...

1 gram altın 5 bin TL mi? Altın yükseldi mi? İşte çeyrek, yarım, tam fiyatları...

Altın cephesinde güncel rakamlar yatırımcıların yakın takibinde. Düğünü, nişanı ve özel günü olanlar da altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altın fiyatının ise alış 4.858,33 - satış 4.858,85 olduğu ve neredeyse 5 bin TL'ye yaklaştığı görülüyor. İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada altın fiyatları...

12 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu?

  • ALTIN (TL/GR)
    Alış: 4.858,33
    Satış: 4.858,85

  • 22 Ayar Bilezik
    Alış: 4.486,01
    Satış: 4.512,76

  • Altın (ONS)
    Alış: 3.652,87
    Satış: 3.653,26

  • Altın ($/kg)
    Alış: 116.893,00
    Satış: 116.905,00

  • Altın (Euro/kg)
    Alış: 137.363,00
    Satış: 137.377,00

  • Cumhuriyet Altını
    Alış: 32.023,00
    Satış: 32.259,00

  • Yarım Altın
    Alış: 16.062,00
    Satış: 16.205,00

  • Çeyrek Altın
    Alış: 8.031,00
    Satış: 8.103,00

  • Reşat Altını
    Alış: 32.055,47
    Satış: 32.291,95

  • Kulplu Reşat Altını
    Alış: 32.057,69
    Satış: 32.294,20

  • 22 Ayar Altın TL/Gr
    Alış: 4.481,58
    Satış: 4.720,05

  • 18 Ayar Altın TL/Gr
    Alış: 3.546,58
    Satış: 3.546,96

  • 14 Ayar Altın TL/Gr
    Alış: 2.698,88
    Satış: 3.718,96

  • Kapalıçarşı Ziynet 2.5
    Alış: 78.413,04
    Satış: 79.642,26

  • Kapalı Çarşı Beşli Altın
    Alış: 158.786,41
    Satış: 161.834,64

  • Gremse Altın
    Alış: 78.413,04
    Satış: 80.181,71

  • Ata Altın
    Alış: 32.345,38
    Satış: 33.151,58

  • Tam Altın
    Alış: 31.365,22
    Satış: 31.974,60

  • Külçe Altın ($)
    Alış: 117.700,00
    Satış: 117.750,00

  • Has Altın
    Alış: 4.834,04
    Satış: 4.834,55

  • Hamit Altın
    Alış: 32.055,47
    Satış: 32.291,95

