1 gram altın 5 bin TL mi? Altın yükseldi mi? İşte çeyrek, yarım, tam fiyatları...

Altın cephesinde güncel rakamlar yatırımcıların yakın takibinde. Düğünü, nişanı ve özel günü olanlar da altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altın fiyatının ise alış 4.858,33 - satış 4.858,85 olduğu ve neredeyse 5 bin TL'ye yaklaştığı görülüyor. İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada altın fiyatları...
12 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu?
-
ALTIN (TL/GR)
Alış: 4.858,33
Satış: 4.858,85
-
22 Ayar Bilezik
Alış: 4.486,01
Satış: 4.512,76
-
Altın (ONS)
Alış: 3.652,87
Satış: 3.653,26
-
Altın ($/kg)
Alış: 116.893,00
Satış: 116.905,00
-
Altın (Euro/kg)
Alış: 137.363,00
Satış: 137.377,00
-
Cumhuriyet Altını
Alış: 32.023,00
Satış: 32.259,00
-
Yarım Altın
Alış: 16.062,00
Satış: 16.205,00