CHP’li belediyelerde emlak vergisi skandalı: Vatandaşlardan tepki, AK Parti’den rahatlatan açıklama

CHP’li belediyeler, emlak vergilerine 20 kata kadar zam yaptı. Vatandaşlar da haklı olarak tepki gösterdi. AK Parti de, CHP’nin bu skandal zamlarına izin verilmeyeceğini, konuya ilişkin hem yasal hem idari düzenlemeler yapılacağını açıkladı.

Giriş Tarihi :03 Eylül 2025
Ankara ve İstanbul'daki CHP yönetiminde olan belediyeler skandal adımlar atmıştı. Küçükçekmece, Üsküdar ve Beylikdüzü'nde yüzde 7 bine yakın artışlar yaşandı.

Bu durum; kira fiyatlarını da etkileyeceği için vatandaşlar isyan etti. Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Yerel Yönetimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, vatandaşları rahatlattı.

Demir, "Son günlerde kamuoyunun gündemine gelen, ancak bizim uzun süredir yakından takip ettiğimiz emlak vergisine esas alınan arsa rayiç bedellerindeki tartışılan artışlar konusunda milletimizin endişelerini yakından biliyoruz. 2026 yılında uygulanacak emlak vergilerinin gerçek piyasa koşullarını yansıtmayan rayiç bedel artışlarıyla vatandaşımızın sıkıntıya düşmesine asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

DMM'DEN AÇIKLAMA

CHP'li belediyeler, vatandaşların fahiş zamlara tepki göstermesinden sonra bu kez iftiraya başladı. Vatandaşların sosyal medya aracılığıyla CHP'ye tepki göstermesi üzerine bazı belediyeler, topu Hazine ve Maliye Bakanlığı'na attı.

Belediyelerin vatandaşlara yanıltıcı bilgiler vermesi üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de emlak vergileri ile ilgili bir açıklama yaptı: ''1986 yılından bu yana emlak vergileri belediyelerin geliri. Hazine ve Maliye Bakanlığı, emlak vergisi ödemelerinden herhangi bir pay almıyor."

İLÇE 2025 - 2026
Beylikdüzü 6 bin 300 - 67 bin 700

Sancaktepe 3 bin 384 - 61 bin 600

Üsküdar 40 bin 718 - 200 bin

Maltepe 5 bin 191 - 80 bin

