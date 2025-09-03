SON DAKİKA
Bakan Şimşek açıkladı: "Dış ticaret açığı 87,5 milyar dolara geriledi"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ağustos ayında yıllık dış ticaret açığının 87,5 milyar dolara gerilediğin bildirdi. Bakan Şimşek, "Altın ve enerji hariç ihracat ise yıllık yüzde 1,2 arttı." dedi.

Giriş Tarihi :03 Eylül 2025 , 17:05
Bakan Şimşek açıkladı: Dış ticaret açığı 87,5 milyar dolara geriledi

Ağustos ayında yıllık dış ticaret açığının 87,5 milyar dolara gerilediğin bildiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Altın ve enerji hariç ihracat ise yıllık yüzde 1,2 arttı." dedi.

Bakan Şimşek'in paylaşımı (Ekran görüntüsü)Bakan Şimşek'in paylaşımı (Ekran görüntüsü)


Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ağustosta yıllık dış ticaret açığı 87,5 milyar dolara geriledi.

Altın ve enerji hariç ihracat (Bakan Şimşek'in paylaşımı)Altın ve enerji hariç ihracat (Bakan Şimşek'in paylaşımı)

Takvim etkisi ve geçen aylarda öne çekilen talep nedeniyle ağustos ayında ithalat yıllık yüzde 3,9, ihracat yüzde 0,9 azaldı. Altın ve enerji hariç ihracat ise yıllık yüzde 1,2 arttı.

Altın ve enerji hariç ihracat (Bakan Şimşek'in paylaşımı)Altın ve enerji hariç ihracat (Bakan Şimşek'in paylaşımı)

Küresel ekonomideki belirsizliklerin azalması, paritedeki olumlu görünüm ve enerji fiyatlarındaki düşük seyir dış dengemiz açısından olumlu bir konjonktüre işaret ediyor."

