Bakan Şimşek açıkladı: "Dış ticaret açığı 87,5 milyar dolara geriledi"

Ağustos ayında yıllık dış ticaret açığının 87,5 milyar dolara gerilediğin bildiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Altın ve enerji hariç ihracat ise yıllık yüzde 1,2 arttı." dedi.
Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Ağustosta yıllık dış ticaret açığı 87,5 milyar dolara geriledi.
Takvim etkisi ve geçen aylarda öne çekilen talep nedeniyle ağustos ayında ithalat yıllık yüzde 3,9, ihracat yüzde 0,9 azaldı. Altın ve enerji hariç ihracat ise yıllık yüzde 1,2 arttı.
Küresel ekonomideki belirsizliklerin azalması, paritedeki olumlu görünüm ve enerji fiyatlarındaki düşük seyir dış dengemiz açısından olumlu bir konjonktüre işaret ediyor."