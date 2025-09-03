PODCAST CANLI YAYIN

SON DAKİKA! Bakan Bolat Ağustos ayı rakamlarını açıkladı: 21 milyar 795 milyon dolar ihracat

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sakarya'da Ağustos ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Bolat: "2025 yılı ağustos ayında mal ihracatımız 21 milyar 795 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen senenin aynı dönemine göre sadece yüzde 0,9 azalış var" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Son bir hafta içinde çok önemli makro ekonomik göstergeler açıklandı. Ekonomimizdeki olumlu gelişmeler artarak devam ediyor. Önce ekonomik büyüme verileri açıklandı. Türkiye bu yıl sonunda 1.5 trilyon dolarlık milli gelire sahip olacak." dedi.

"ENFLASYONDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR"

Ömer Bolat sözlerini şöyle dile getirdi: "İkinci çeyrek sonunda milli gelir toplamımız 1 trilyon 474 milyar dolara ulaştı. Az önce enflasyon açıklandı ve Türkiye son 15 aydır kesintisiz şekilde yıllıklandırılmış enflasyonda düşme kaydediyor. Yıl sonunda inşallah 20'li rakamlarda göreceğimiz dediğimiz rakamı başaracağız. Fiyatlarda ve piyasalarda istikrar güçleniyor. Finansal şartlarda da aşağı doğru iniş birlikte devam edecek."

DIŞ TİCARET AÇIĞI AZALDI

Ağustos ayında mal ihracatı 21 milyar 795 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0.9'luk azalış anlamına geliyor. İthalat yüzde 3,9 azalma söz konusu ve 25 milyar 963 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı yüzde 16.7 azalışla 4 milyar 168 milyon dolara geriledi. Son 46 ayın aylık en düşük dış ticaret açığı oldu.

