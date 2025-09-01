TESK’ten ‘Hurda Araç Teşviki’ yasası çağrısı: Araç yenilemeye destek verilsin

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, çevrenin korunması, insanların daha konforlu araçlara binebilmeleri için Hurda Teşvik Yasası'nın yeniden çıkarılmasını istedi. En son 2018'de uygulanan kanun ile 16 yaş ve üzeri araçların teşvik kapsamına alındığını hatırlatan Palandöken, yaklaşık 7.7 milyon aracın teşvikten yararlandırıldığını kaydetti.



DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ OLSUN



Aracını yenilemek isteyenler için cazip kredi alternatifleri sunulmasının önemine işaret eden Palandöken, şu değerlendirmede bulundu:



"Faiz oranları düşük tutulmalı ki vatandaşların yeni araç alımları ekonomiye canlılık kazandırabilsin. Böylelikle piyasaya yeni araçlar girecek, yollarımızda daha güvenli bir seyir mümkün olacak. Ayrıca, eski araçların parça maliyetlerinin yüksekliği düşünüldüğünde önemli bir tasarruf da sağlanmış olacak."