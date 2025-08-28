Benzin ve motorine zam mı geldi? O tarihten itibaren geçerli olacak! İşte 8 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, 30 Ağustos Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira bandını aşan zam yapılacak. Böylece motorin litre fiyatlarının 3 büyük şehirde 54 TL seviyesini aşması bekleniyor.

Fotoğraflar: AA

Motorine zam geliyor: 30 Ağustos'ta pompaya yansıyacak

Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik sürüyor. 27 Ağustos'ta benzine gelen 1,22 TL'lik zammın ardından bu kez motorin (mazot) için yeni bir artış beklentisi oluştu. Sektör kaynaklarına göre 30 Ağustos Cumartesi gününden itibaren motorine 1 lira bandını aşacak zam pompaya yansıyacak.

📌 Güncel fiyatlar (28 Ağustos 2025)

İstanbul

Benzin (Avrupa): 52,84 TL

Motorin (Avrupa): 52,15 TL

Benzin (Anadolu): 52,69 TL

Motorin (Anadolu): 52,03 TL

Ankara