PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Benzin ve motorine zam mı geldi? O tarihten itibaren geçerli olacak! İşte 8 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatları sürücülerin gündeminden düşmüyor. 27 Ağustos’ta benzine gelen zammın ardından bu kez motorin için artış beklentisi oluştu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Ağustos 2025 , 18:53
Benzin ve motorine zam mı geldi? O tarihten itibaren geçerli olacak! İşte 8 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, 30 Ağustos Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira bandını aşan zam yapılacak. Böylece motorin litre fiyatlarının 3 büyük şehirde 54 TL seviyesini aşması bekleniyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

Motorine zam geliyor: 30 Ağustos'ta pompaya yansıyacak

Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik sürüyor. 27 Ağustos'ta benzine gelen 1,22 TL'lik zammın ardından bu kez motorin (mazot) için yeni bir artış beklentisi oluştu. Sektör kaynaklarına göre 30 Ağustos Cumartesi gününden itibaren motorine 1 lira bandını aşacak zam pompaya yansıyacak.

📌 Güncel fiyatlar (28 Ağustos 2025)

İstanbul

  • Benzin (Avrupa): 52,84 TL

  • Motorin (Avrupa): 52,15 TL

  • Benzin (Anadolu): 52,69 TL

  • Motorin (Anadolu): 52,03 TL

Ankara

  • Benzin: 53,63 TL

  • Motorin: 53,09 TL

İzmir

  • Benzin: 53,95 TL

  • Motorin: 53,43 TL

Tarım Kredi büyük indirimi başlattı: 1 kilo çay 169 TL, 2 LT zeytinyağı 399 TL, kıyma 189 TLTarım Kredi büyük indirimi başlattı: 1 kilo çay 169 TL, 2 LT zeytinyağı 399 TL, kıyma 189 TL
Tarım Kredi büyük indirimi başlattı: 1 kilo çay 169 TL, 2 LT zeytinyağı 399 TL, kıyma 189 TL
UÇTU MU ÇAKILDI MI? Altın fiyatları son dakikaUÇTU MU ÇAKILDI MI? Altın fiyatları son dakika
UÇTU MU ÇAKILDI MI? Altın fiyatları son dakika

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Zafer haftasında milli teknoloji şöleni! Başkan Erdoğan’dan TEKNOFEST Mavi Vatan’da önemli mesajlar: Savunma sanayii destan yazıyor
CHP Süleymaniye’de PKK/PYD ile buluştu! Başrolde yine Namık Tan... Suriye’de YPG için eşit ortaklık istedi
Beşiktaş’ın FC Lausanne-Sport maçı ilk 11’i belli oldu
Birgün yazarı Kaan Sezyum’dan taciz skandalı! Cinsel saldırı ifşasını kabul etti | Mide bulandıran özür
İmralı Heyeti İmralı’da... DEM’liler Süleymaniye’de! PYD/YPG elebaşı Müslim ve Talabaniler ile ne konuştular?
Galatasaray kalecisini buldu! Transferde dünya devi ile yarış
Türk Telekom’dan ülke ekonomisine 20 milyar dolarlık katkı
Bursa’da yangın! Anons üstüne anons... 40 bağ evi tahliye edildi
ABD Latin Amerika’ya müdahale mi edecek? Venezuela’ya savaş gemisi yığınağı! Kolombiya’dan sert tepki
İzmir’de CHP mağdurlarından cezaevi önünde eylem! Tunç Soyer’den Özgür Özel’e Şenol Aslanoğlu’ndan Cemil Tugay’a…
ABD’nin Suriye politikası değişiyor mu? Barrack ağız değiştirdi... Ankara YPG-Dürzi-İsrail ittifakına kılıç çekti
Rus yüzücünün ardından Belaruslu başkan da sırra kadem basmıştı! Nereye gittiği ortaya çıktı
Başkan Erdoğan’dan peş peşe temaslar: Önce Zelenskiy sonra Şahbaz Şerif!
Halit Yukay’ın ölümünde yeni detaylar! Yukay’ın teknesine çarpan gemide mangala dalıp dümeni boş bırakmışlar | Son sözleri ortaya çıktı
Özgür Özel’e Akın Gürlek soruşturması! Başsavcılık harekete geçti... AK Parti’den sert tepki
MSB’den Z raporu! Münbiç’te 8 toplamda 556 km tünel imha: Suriye hükümetine Arkandayız mesajı | TCG Işın Halit Yukay için görevde
Terörsüz Türkiye için 7. toplantı! Hikmet Çetin’den Bahçeli sözleri: Onu ve ona destek verenleri kutlamak istiyorum
Komisyon sonrası ilk temas! DEM Parti heyeti İmralı’ya gidiyor
Çelik Kubbe dünya basınında: İsrail yakın takipte! Başkan Erdoğan’ın o sözleri gündem oldu
Spotlar söneli çok oldu ama o hala parlıyor! Tokatçı’nın Emine’si 67 yaşında 20’liklere taş çıkarıyor