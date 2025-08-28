Tarım Kredi büyük indirimi başlattı: 1 kilo çay 169 TL, 2 LT zeytinyağı 399 TL, kıyma 189 TL

TARIM KREDİ İNDİRİM GÜNLERİ NE ZAMAN?

Tarım Kredi Market indirimleri 27 Ağustos 2025 tarihinde başlıyor ve 1 Eylül 2025 tarihine kadar devam ediyor. Bu tarihler arasında market raflarında hem gıda hem de temizlik ürünlerinde cazip fırsatlar yer alıyor.