Tarım Kredi büyük indirimi başlattı: 1 kilo çay 169 TL, 2 LT zeytinyağı 399 TL, kıyma 189 TL

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKET'TE "KAT KAT FIRSAT" BAŞLADI
Tarım Kredi Kooperatif Market, 26 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak Kat Kat Fırsat kampanyasını duyurdu. İşte kampanyanın öne çıkan ürünleri ve fiyatları:
Gıda Ürünleri
Tariş Üzüm Sirkesi (460 g): 74,50 TL
Torku Hellim Peyniri (250 g): 76,90 TL
Süt Yağlı Tam Yağlı Beyaz Peynir (1000 g): 89,90 TL
Marmarabirlik Sade Zeytin Ezmesi (170 g): 42,90 TL
Tariş Tarsüt Peynir Çeşitleri (200 g): 84,50 TL
Tarım Kredi Pilavlık Bulgur (1 kg): 109,90 TL
Tarım Kredi Kırmızı Mercimek (1 kg): 64,50 TL
Tarım Kredi Nohut (1 kg): 52,00 TL
Tarım Kredi Tam Yağlı Beyaz Peynir (1 kg): 89,90 TL
Cem Siyah Zeytin Salamura (XL, 1000 g): 179,90 TL
Tavuk Baget Çeşitleri (1 kg): 89,00 TL
Banyit Geleneksel Sucuk (250 g): 41,90 TL
Banyit Piliç Sosis (1 kg): 109,90 TL
Banyit Baton Salam (400 g): 74,90 TL