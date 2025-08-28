UÇTU MU ÇAKILDI MI? Altın fiyatları son dakika

Yeni haftanın ortasına gelirken altın piyasasında hareketlilik devam ediyor. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları, hem uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar hem de döviz kurlarındaki değişimlerle yatırımcıların gündeminden düşmüyor. Gün içinde "Altın ne kadar oldu?" sorusu, birikim yapanlar ve yatırımcılar için en çok merak edilen konu haline geldi. Peki altın düştü mü yükseldi mi? İşte 28 Ağustos 2025 itibarıyla piyasadan ve Kapalıçarşı'dan son fiyatlar...