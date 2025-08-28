Kadraj Galeri Kadraj İkon UÇTU MU ÇAKILDI MI? Altın fiyatları son dakika

Yeni haftanın ortasına gelirken altın piyasasında hareketlilik devam ediyor. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları, hem uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar hem de döviz kurlarındaki değişimlerle yatırımcıların gündeminden düşmüyor. Gün içinde "Altın ne kadar oldu?" sorusu, birikim yapanlar ve yatırımcılar için en çok merak edilen konu haline geldi. Peki altın düştü mü yükseldi mi? İşte 28 Ağustos 2025 itibarıyla piyasadan ve Kapalıçarşı'dan son fiyatlar...

Giriş Tarihi: 28.08.2025 12:44
Yeni haftanın dördüncü gününde altın fiyatlarındaki dalgalanmalar yatırımcıların gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını ile 22 ayar bilezik fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ekonomik gelişmelerin etkisiyle sürekli değişirken, "Altın bugün ne kadar?" sorusu sık sık gündeme geliyor. İşte piyasadan güncel rakamlar...

🔴🔴 28 Ağustos 2025 altın fiyatları

Altın Türü Alış Fiyatı (TL) Satış Fiyatı (TL)
Gram Altın 4.487,76 4.488,65
22 Ayar Bilezik 4.082,70 4.104,58
Altın (ONS) 3.399,66 3.400,00
Altın ($/kg) 108.768,00 108.789,00
Altın (Euro/kg) 127.138,00 127.163,00
Cumhuriyet Altını 29.158,00 29.298,00
Yarım Altın 14.624,00 14.717,00
Çeyrek Altın 7.312,00 7.358,00
Reşat Altını 29.190,47 29.330,95
Kulplu Reşat Altını 29.192,69 29.333,20
22 Ayar Altın TL/Gr 4.080,11 4.287,48
18 Ayar Altın TL/Gr 3.276,07 3.276,71
14 Ayar Altın TL/Gr 2.452,13 3.423,37
Kapalıçarşı Ziynet 2.5 71.832,14 72.960,90
Kapalı Çarşı Beşli Altın 145.460,09 148.257,98
Gremse Altın 71.832,14 73.455,09
Ata Altın 29.630,76 30.370,42
Tam Altın 28.732,86 29.292,18
Külçe Altın ($) 108.850,00 108.900,00
Has Altın 4.465,32 4.466,20
Hamit Altın 29.190,47 29.330,95
