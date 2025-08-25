Kruvaziyer turizminde Türkiye'deki 18 limanda Ocak-Temmuz döneminde 1 milyon 58 bin 752, Temmuz ayında 326 bin 450 yolcu hareketliliği yaşandı.
Ocak- Temmuz dönemi yolcu sayısı ve Temmuz ayı yolcu sayısında 12 yıl sonra en fazla ziyaretçi sayısına ulaşıldı.
KUŞADASI İLK SIRADA
Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde limanlara gelen yolcu sayısında 'ilk 10' şöyle gerçekleşti:
Kuşadası 316 kruvaziyerle 516 bin 930 yolcu
İstanbul 127 kruvaziyerle 301 bin 124 yolcu
Bodrum 54 kruvaziyerle 67 bin 547 yolcu
İzmir 28 kruvaziyerle 52 bin 87 yolcu
Marmaris 15 kruvaziyerle 22 bin 571 yolcu
Çeşme 37 kruvaziyerle 21 bin 942 yolcu
Amasra 18 kruvaziyerle 16 bin 991 yolcu
Samsun 12 kruvaziyerle 11 bin 813 yolcu
Trabzon 10 kruvaziyerle 9 bin 873 yolcu
Çanakkale 18 kruvaziyerle 9 bin 684 yolcu