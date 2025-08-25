Kruvaziyer turizminde Türkiye'deki 18 limanda Ocak-Temmuz döneminde 1 milyon 58 bin 752, Temmuz ayında 326 bin 450 yolcu hareketliliği yaşandı.

Ocak- Temmuz dönemi yolcu sayısı ve Temmuz ayı yolcu sayısında 12 yıl sonra en fazla ziyaretçi sayısına ulaşıldı.



KUŞADASI İLK SIRADA

Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde limanlara gelen yolcu sayısında 'ilk 10' şöyle gerçekleşti:

Kuşadası 316 kruvaziyerle 516 bin 930 yolcu

İstanbul 127 kruvaziyerle 301 bin 124 yolcu

Bodrum 54 kruvaziyerle 67 bin 547 yolcu

İzmir 28 kruvaziyerle 52 bin 87 yolcu

Marmaris 15 kruvaziyerle 22 bin 571 yolcu

Çeşme 37 kruvaziyerle 21 bin 942 yolcu

Amasra 18 kruvaziyerle 16 bin 991 yolcu

Samsun 12 kruvaziyerle 11 bin 813 yolcu

Trabzon 10 kruvaziyerle 9 bin 873 yolcu

Çanakkale 18 kruvaziyerle 9 bin 684 yolcu