AJET YURT DIŞI BİLET KAMPANYASI 2025: 9 Euro ucuz bilet kampanyası hangi ülkelerde geçerli?

AJet, Avrupa seyahatleri için yeni bir kampanya başlattı. Şirket, 9 farklı Avrupa ülkesine yapılacak uçuşlarda bilet fiyatlarını 9 euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sundu.

Giriş Tarihi :20 Ağustos 2025 , 10:38 Güncelleme Tarihi :20 Ağustos 2025 , 10:51
AJet, Avrupa seyahatlerini planlayan yolcular için dikkat çeken bir indirimli bilet kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında 9 farklı Avrupa ülkesine yapılacak uçuşlarda bilet fiyatları, 8 kilogram kabin bagajı hakkıyla birlikte 9 euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Satışlar 22 Ağustos'a Kadar Devam Edecek

Şirketin duyurusuna göre indirimli biletler, 20 Ağustos 2025 saat 10.00'dan, 22 Ağustos 2025 saat 23.59'a kadar satışta olacak. Satın alınan biletler ise 15 Eylül 2025 – 19 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

9 Avrupa Ülkesine Türkiye Varışlı ve Çıkışlı Uçuşlar

Kampanya, Birleşik Krallık, Danimarka, Almanya, Avusturya, İsviçre, Belçika, Macaristan, Hollanda ve İsveç'ten Türkiye'ye ve Türkiye'den bu ülkelere yapılacak direkt uçuşları kapsıyor. Böylece hem Türkiye'den Avrupa'ya seyahat etmek isteyenler hem de Avrupa'dan Türkiye'ye yolculuk yapacaklar için uygun fiyatlı bilet fırsatı sunuluyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Kabin Bagajı Ücretsiz, Ek Bagaj Uygun Fiyatlı

AJet'in kampanya biletlerinde yolculara 8 kilogram kabin bagajı ücretsiz olarak tanımlanacak. Ayrıca basic paket kapsamında ek bagaj ücretleri de düşük tutuldu. Buna göre;

10 kg'ye kadar olan uçak altı bagaj ücreti 5 euro,

11-20 kg arası uçak altı bagaj ücreti ise 9 euro olarak belirlendi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

112 Bin 224 Koltuk Satışa Sunuldu

Kampanya kapsamında toplam 112 bin 224 indirimli koltuk yolcuların erişimine açıldı. İndirimli biletler yalnızca AJet.com, AJet Mobil uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri üzerinden satın alınabilecek.

