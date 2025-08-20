AJET YURT DIŞI BİLET KAMPANYASI 2025: 9 Euro ucuz bilet kampanyası hangi ülkelerde geçerli?

(Takvim Foto Arşiv)

Kabin Bagajı Ücretsiz, Ek Bagaj Uygun Fiyatlı

AJet'in kampanya biletlerinde yolculara 8 kilogram kabin bagajı ücretsiz olarak tanımlanacak. Ayrıca basic paket kapsamında ek bagaj ücretleri de düşük tutuldu. Buna göre;

10 kg'ye kadar olan uçak altı bagaj ücreti 5 euro,

11-20 kg arası uçak altı bagaj ücreti ise 9 euro olarak belirlendi.