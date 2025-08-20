AJET YURT DIŞI BİLET KAMPANYASI 2025: 9 Euro ucuz bilet kampanyası hangi ülkelerde geçerli?

AJet, Avrupa seyahatlerini planlayan yolcular için dikkat çeken bir indirimli bilet kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında 9 farklı Avrupa ülkesine yapılacak uçuşlarda bilet fiyatları, 8 kilogram kabin bagajı hakkıyla birlikte 9 euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
(Takvim Foto Arşiv)
Satışlar 22 Ağustos'a Kadar Devam Edecek
Şirketin duyurusuna göre indirimli biletler, 20 Ağustos 2025 saat 10.00'dan, 22 Ağustos 2025 saat 23.59'a kadar satışta olacak. Satın alınan biletler ise 15 Eylül 2025 – 19 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.
(Takvim Foto Arşiv)
9 Avrupa Ülkesine Türkiye Varışlı ve Çıkışlı Uçuşlar
Kampanya, Birleşik Krallık, Danimarka, Almanya, Avusturya, İsviçre, Belçika, Macaristan, Hollanda ve İsveç'ten Türkiye'ye ve Türkiye'den bu ülkelere yapılacak direkt uçuşları kapsıyor. Böylece hem Türkiye'den Avrupa'ya seyahat etmek isteyenler hem de Avrupa'dan Türkiye'ye yolculuk yapacaklar için uygun fiyatlı bilet fırsatı sunuluyor.