Ajet’ten taşınabilir şarj cihazlarına uçakta kullanım yasağı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün tavsiyesi doğrultusunda Ajet, 100 watt/saat ve altındaki powerbank’lerin uçakta kullanılmasını yasakladı. 160 watt/saat üzerindeki lityum bataryalar ise sadece kargo ile taşınabilecek. 100-160 watt/saat arası bataryalar için özel izin alınması gerekecek.

Giriş Tarihi :14 Ağustos 2025
Ajet, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) tavsiye kararına istinaden taşınabilir şarj cihazlarının uçakta kullanımını yasakladı. Şirketten yapılan açıklama göre, 100 watt/saate kadar olan lityum bataryalı taşınabilir şarj cihazları (powerbank), elektronik sigaralar, yedek/harici bataryalar kabin bagajında taşınacak ancak uçak içinde çalıştırılmayacak ve kullanılmayacak.

Hava yolu şirketinden 100-160 watt/saat arasındaki lityum bataryalar için izin alınacak. 160 watt/ saat üzerindeki lityum bataryalar ise yolcu bagajı olarak taşınmayacak ancak sadece belirli şartların karşılanması dahilinde kargo olarak taşınabilecek.

