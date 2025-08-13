Emlak Katılım’ın net kârı yüzde 46 arttı

Emlak Katılım, net karını yüzde 46 artırdı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Emlak Katılım 2025'in ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 82 artışla Türkiye ekonomisine 206 milyar lira kaynak sağladı. Şirket, aynı dönemde net karını yüzde 46 artırarak 7,6 milyar liraya çıkardı. Emlak Katılım'ın aktif büyüklüğü 298 milyar liraya, toplanan fonları ise 225 milyar liraya ulaştı.

Aynı dönemde kullandırılan fonlar yüzde 91 artarken, takibe dönüşüm oranı yüzde 1,02, sermaye yeterliliği oranı ise yüzde 21,93 olarak gerçekleşti. Şirket sermaye yapısı ve etkin risk yönetimiyle desteklenen operasyonel faaliyetleri sayesinde 2025'in ilk yarısında özkaynak karlılığını yüzde 69 seviyesinde tamamladı.