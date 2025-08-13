SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Emlak Katılım’ın net kârı yüzde 46 arttı

Emlak Katılım, 2025’in ilk yarısında net kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 artırarak 7,6 milyar liraya yükseltti. Türkiye ekonomisine sağladığı kaynak 206 milyar liraya ulaşırken, aktif büyüklüğü 298 milyar lira, özkaynak kârlılığı ise yüzde 69 olarak gerçekleşti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Ağustos 2025
Emlak Katılım’ın net kârı yüzde 46 arttı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Emlak Katılım, net karını yüzde 46 artırdı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Emlak Katılım 2025'in ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 82 artışla Türkiye ekonomisine 206 milyar lira kaynak sağladı. Şirket, aynı dönemde net karını yüzde 46 artırarak 7,6 milyar liraya çıkardı. Emlak Katılım'ın aktif büyüklüğü 298 milyar liraya, toplanan fonları ise 225 milyar liraya ulaştı.

Aynı dönemde kullandırılan fonlar yüzde 91 artarken, takibe dönüşüm oranı yüzde 1,02, sermaye yeterliliği oranı ise yüzde 21,93 olarak gerçekleşti. Şirket sermaye yapısı ve etkin risk yönetimiyle desteklenen operasyonel faaliyetleri sayesinde 2025'in ilk yarısında özkaynak karlılığını yüzde 69 seviyesinde tamamladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ankara’da bir ilk! Başkan Erdoğan Gürcistan ile ticaret hedefini açıkladı: Hedef 5 milyar dolar
Rezan Epözdemir’in gözaltı süresi bir gün daha uzatıldı! Rüşvet düzeni ve casusluk temasları mercek altında: 1 şüpheli daha gözaltında
Türk Telekom
Orman yangınlarıyla mücadele! Hangi illerde kontrol altında? İzmir ve Kahramanmaraş’ta yeşil vatan savunması
SSK ve Bağ-Kur’dan evlenme ödeneği: Ölüm aylığı alan kız çocuklarına 24 maaşlık çeyiz desteği
Rezan Epözdemir’in olmadığı masa yok! İş insanın oğlundan dikkat çeken iddia | 2 milyarlık malımıza çöktü
Balıkesir’deki depremde tutuklama: Binanın sahibi hakkında karar verildi!
TBMM Başkanı Kurtulmuş duyurdu | Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda şehit yakınları ve gaziler konuşacak
Rotterdown: Sıradaki gelsin! Fenerbahçe - Feyenoord: 5-2 | MAÇ SONUCU
Oktay Kaynarca ve Yunus Emre Yıldırımer Müge Anlı ile Güven Bana’ya damga vurdu
Başkan Erdoğan’dan kritik temas! Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştü
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bir rüşvet operasyonu daha! 195 milyonluk çark... Kuyumcular ve döviz büroları üzerinden akladılar
CHP’li İBB’deki yolsuzluk çetesine yeni operasyon: 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi! Rüşvetin görüntüsü ortaya çıktı
Memur-emekli için pazarlık zamanı! İlk altı ay için yüzde 10 ikinci altı ay için yüzde 6 zam teklifi
Sındırgı depreminin Z raporu! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum merkez üssünde açıkladı
Rezan Epözdemir’in HTS kayıtları inceleniyor! Galatasaray Adası’ndan Ankara’ya CHP-CIA-MOSSAD’ın 6 günlük ihanet mesaisi: Osman Kavala detayı
Tarihin en ilginç Trump-Putin görüşmeleri! Gözler Alaska’dayken Donald’a Vladimir ile baş etme taktikleri geldi
Sındırgı depremi sonrası TAKVİM gündeme getirdi! Bakan Kurum kolon kesme iddiasına net yanıt verdi: Her türlü hesap sorulur
Fenerbahçe’den kaleye sürpriz transfer! Görüşmeler başladı
Galatasaray’a çifte yıldız! Sona gelindi