Yapay zeka ile seçilen karpuz bekleneni vermiyor

Son yıllarda dünya genelinde her alanda kullanımı yaygınlaşan yapay zeka pazarda da meyve ve sebze seçmeye başladı. Sisteme çekilen fotoğraf üzerinden sapı, rengi ve çizgilerinden yorum yapan yapay zeka, tatlı karpuz önerisinde bulunuyor. Konya'da pazarlarda yıllardır karpuz satan esnaf Ömer Faruk Hamarat, "Yapay zekanın seçtiği karpuz tamamen yanlış. Karpuzun altındaki nokta ufak olacak diyor, büyük olacak diyor. Büyük olursa erkek, ufak olursa dişi olur diyorlar. Yanlış, sen bunu sesinden anlarsın. Karpuzdaki sesi, tık tık sesi duymak lazım" şeklinde konuştu.