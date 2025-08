Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı: 57 milyon varillik petrol rezervi tespit edildi | Suriye’ye doğal gaz ihracatı

Bayraktar, günün her saatinde nükleer santralden elektrik üretilebileceğini vurgulayarak, son günlerde elektrik talebinin artması ve rüzgar santrallerinden üretilen elektriğin düşmesi göz önüne alındığında, Türkiye'nin baz yük santrallerine, doğal gaz, kömür santrallerine ihtiyaç duyduğunu ve nükleer enerjinin kesintisiz, uzun dönemli enerji verebilecek bir kaynak olduğunu kaydetti.

MADENCİLİKTE REHABİLİTASYON BEDELLERİ YÜKSELTİLDİ Bayraktar, maden alanında yapılan değişikliklere ilişkin, rehabilitasyon bedellerinin 2 katına çıkarıldığını dile getirerek, "20 sene önce verilmiş veya her yıl verilen rehabilitasyon bedelleri olduğu gibi kalıyordu. Herhangi bir nemalandırma yoktu. 20 yıl sonra o paranın zaten bir değeri kalmıyordu. O rehabilitasyonu yapmak için bütçe de yoktu ortada. Dolayısıyla biz bunu nemalandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

"TÜRKİYE'DE ORTALAMA TÜKETİMİ OLAN VATANDAŞLARIMIZI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bayraktar, bu yıl doğal gaz ve elektrik faturalarına sağlanan desteklerin yaklaşık 293 milyar lira civarında olduğunu söyledi.

Bu yıl itibarıyla desteğe ihtiyacı olmayan elektrik tüketicilerinin destek programlarından çıkarılacağını ifade eden Bayraktar, "1,2 milyon aboneyi biz elektrikle bu destek grubundan çıkardık. Çünkü Türkiye'de ortalama 200 kilovatsaat aylık tüketim var. Siz 417 kilovatsaat tüketmişsiniz. Dolayısıyla ya tüketim alışkanlıklarınızda bir problem var ya da eviniz çok büyük, ihtiyacınız çok büyük. Dolayısıyla biz gelirden hareket etmiyoruz ama tüketimden hareketle belli bir tüketimin üzerindeki grubu bu destek kapsamından çıkardık." dedi.

Bayraktar, doğal gazda da yüksek tüketim grubunun destek programlarına dahil edilmeyeceğine değinerek, "Ancak Türkiye'de ortalama tüketimi olan vatandaşlarımızı desteklemeye devam edeceğiz." bilgisini paylaştı.

Orta ve kısa vadede ise düşük gelir grubundaki vatandaşlara sağlanan yardımların kontrol altına alınmasıyla ilgili de çalışmaların yürütüldüğünü dile getiren Bayraktar, "Biz diyoruz ki bu bedelleri ödeyebilecek olan, yani sosyal adalet gereği de aslında bu bedelleri ödeyebilecek vatandaşlarımız bunları ödesin. Ama ihtiyacı olanları biz AK Parti'nin 2002'den beri uygulamaya devam ettiği bu sosyal devlet anlayışı gereği destekleyeme devam edeceğiz." diye konuştu.

"SON İKİ YILDAKİ TOPLAM DESTEĞİMİZ 900 MİLYAR LİRAYI BULDU"

Bayraktar, Türkiye'de vatandaşlara gerekli kesintisiz enerji hizmetinin sağlanması için var güçleriyle çalıştıklarını vurgulayarak, "Türkiye'de 1,5 milyon kilometre elektrik dağıtım hattı var. Bu hattın aslında her metresi, her santimi kontrol altında olması gereken bir şebeke. Yaklaşık 18 milyon direkle her yere elektrik hizmeti, doğal gaz hizmeti götürüyoruz. Dolayısıyla büyük bir gayretimiz var." ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda sağlanan enerji hizmetlerinin vatandaşın bütçesini zorlamayacak şekilde sunulmasına özen gösterildiğinin altını çizen Bayraktar, "Son iki yıldaki toplam desteğimiz 900 milyar liraları buldu. Bu sene buna devam ediyoruz." dedi.

Bayraktar, bunun yanı sıra enerjinin verimli kullanılması gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hayat standardımızdan, konforumuzdan elbette ki taviz vermeyelim. Ama bunu, emin olun, klimanızı 16 derecede değil 23-24 derecede çalıştırarak da yapabilirsiniz. Klimanız çalışırken camlarınızı açmayarak yapabilirsiniz. Dolayısıyla bu büyük gayretlerin vatandaşımızda da karşılık bulduğunu düşünüyorum. Dağıtım şirketleriyle alakalı, diğer konularla alakalı çok yoğun bir takip içerisindeyiz. Ama 86 milyonun bu kamusal hizmete, evrensel hizmete de sağlıklı bir şekilde, ucuz bir şekilde erişimi için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz."

Bayraktar, Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'na ilişkin anlaşmanın 1973'te yapıldığını anımsatarak, hattın yapımının 1976'da tamamlandığını, ancak aradan geçen yaklaşık 50 yılda günlük 1,5 milyon kapasiteye sahip boru hattının tam kapasite kullanılamadığını dile getirdi.

Ham petrol boru hatlarının küresel arzda önemli bir konuma sahip olduğuna değinen Bayraktar, "Irak'a şunu söylüyoruz, 'Irak'ın günlük 4 milyon varil petrol ihracatı var. Bunun tamamı Basra üzerinden gidiyor. Burada ise 1,5 milyon varillik farklı bir rota var. Rahatlıkla neredeyse yüzde 40 petrolünüzü farklı bir rotadan dünyaya sunabilirsiniz. Hatta Avrupa, Akdeniz gibi farklı coğrafyaya, pazara da ulaşabilirsiniz.'" diye konuştu.

Bayraktar, hukuken atılması gereken bir adımın atıldığını belirterek, 2026 Temmuz'da dolacak boru hattı anlaşmasının taraflardan biri bir yıl öncesinde bildirimde bulunmazsa otomatik olarak uzayacağını dile getirdi.

Türkiye'nin bu anlaşmayı otomatik uzatabileceğine dikkati çeken Bakan Bayraktar, şöyle devam etti:

"Evet uzatabilirdik ama nasıl bir anlaşmayı uzatırdık? Hattın kapasitesi dolmamış bir anlaşmayı uzatırdık. Maalesef 2014'ten beri bizi hukuki açmaza düşüren, aramızdaki hukuki nizaya sebebiyet veren bir anlaşmayı uzatmış olurduk. Dolayısıyla dedik ki bu anlaşma ticareten, hukuken fayda sağlayan bir anlaşma değil. Bunu uzatmayalım. Ama hemen akabinde, Iraklı muhatabım Irak petrol bakanına bir mektupla beraber yeni anlaşma taslağımızı da gönderdim. 'Biz artık Irak-Türkiye arasındaki boru hattıyla alakalı böyle bir anlaşmayla bunu çalışmak istiyoruz' dedik. O anlaşmanın özünde de şu var, aramızda herhangi bir hukuki uyuşmazlık olmayacak şekilde bu hattın kapasitesini tamamıyla kullanalım. Buradan 1,5 milyon varil petrol aksın. Hedefimiz bu. Bununla beraber, Kalkınma Yolu'nu konuştuk, bunu bir enerji yoluna dönüştürmek mümkün. Bugün 1,5 milyon varil, yıllık yaklaşık 40 milyar dolarlık bir iş demek."

Bayraktar, boru hattının Irak'ın güneyine uzatılmasına ilişkin soruya ilişkin de "1,5 milyon varili bulabilmek için bu hattın güneye gitmesi lazım. Çünkü kuzeyde, Kerkük dahil üretimlerle belki yarısına kadar doldurabiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"GEMİLERİMİZ VE OPERASYONEL KABİLİYETİMİZ BİZE FARKLI KAPILARI AÇTI"

Türkiye'nin enerji filosuna katılan 2 yeni derin deniz sondaj gemisine ilişkin soruyu da cevaplayan Bayraktar, "1 Temmuz itibarıyla bu 2 gemi Türkiye Petrolleri envanterine girdi. Türkiye'nin şu anda Fatih, Yavuz, Kanuni, Abdülhamid Han derin deniz sondaj gemilerine 2 yeni gemi geliyor." dedi.

Bakan Bayraktar, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz üretimini hızlandırması gerekiyor. Çünkü ülkemizin çok önemli miktarda doğal gaz talebi var ve bunu ithal kaynaklarla karşılıyoruz. Kısa bir süre içerisinde bizim sondajlarımızı hızlandırmamız lazım. Onun için bu gemilerden birini şu an itibarıyla Karadeniz'de konumlandırmayı planlıyoruz. Dolayısıyla Karadeniz'de 5 gemimiz çalışacak."

İkinci geminin ise Akdeniz'deki sondaj çalışmalarının yanı sıra yurt dışı görevlerde kullanılacağını dile getiren Bayraktar, "Libya'da şu anda yaptığımız anlaşmalar kapsamında bazı deniz sahalarında datalara bakıyoruz. Oralarda sondaj ihtiyacı olabilir. Somali'ye sondaj için gidebiliriz. Bu anlamdaki faaliyetler için bu gemilere ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu 2 gemi filomuza katıldı. İlki eylül-ekim gibi Türkiye'de olacak." bilgisini paylaştı.

Bayraktar, gemilerin görev dağılımının nedenine de değinerek, "Bunu şunun için ayırıyoruz. Bu gemilerin boğazları geçmesi sorun. Hem Çanakkale Köprüsü hem Boğaz köprülerinden geçip Karadeniz'e gitmesi için geminin kulesini söküyoruz. Bu hem ciddi bir maliyet hem de ciddi bir zaman ihtiyacı doğuruyor. Dolayısıyla bu gemilerin oraya intikal etmesi için belirli bir planlama gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu 2 gemiyle Türkiye'nin derin deniz sondaj filosuna sahip ülkeler ve şirketler arasında dünyada 4. sırada yer aldığını aktaran Bayraktar, "Çok güçlü bir filomuz var." ifadesini kullandı.

Bayraktar, Türkiye'nin enerji filosuna uluslararası ilgiye de dikkati çekerek, "Bu operasyonel kabiliyet bize başka kapıları da açıyor. Dünyada nereye gitsek, 'Sizin sismik gemileriniz, sondaj gemileriniz var. Gelin birlikte arayalım' teklifleri geliyor. Bunun son örneklerinden biri Pakistan. Somali'den zaten bahsettik. Afrika'da başka lokasyonlar da var. Endonezya, Malezya ile ilgili konuştuğumuz projeler var. Macaristan, Irak, bunlar da var. Özellikle gemilerimiz ve operasyonel kabiliyetimiz bize farklı kapıları açtı." ifadelerini kullandı.

"SOMALİ'DE DENİZDEKİ ÜÇ SAHANIN MR'INI ÇEKTİK"

Somali'deki ilk kıtalararası görevini tamamlayarak Türkiye'ye dönen Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'ne ilişkin soruya ise Bayraktar, şunları söyledi:

"Somali'de üç boyutlu sismik faaliyet yaptık. Somali'de denizdeki üç sahanın MR'ını çektik. Bu faaliyetlerimiz bitti. Oruç Reis gemimiz Türkiye'ye gelmiş durumda. 'Şu anda neredeyiz' diye sorarsanız, o MR'da aldığımız görüntüleri, verileri değerlendiriyoruz. Ekibimiz çok önemli, titiz, detaylı bir çalışma yapıyor. Bu yılın sonuna doğru, aralık gibi bu çalışmaları nihayete erdireceğiz. Ondan sonra oradan aldığımız çalışmaların neticesine göre bir sondaj kararını oluşturacağız. Yani MR sonucunda bir biyopsi kararı verip, denizde bir sondaj yapacağız."

Bakan Bayraktar, çalışmaların henüz karar oluşturulacak bir noktada olmadığını kaydederek, "Ama bunu inşallah yıl sonuna doğru nihayetlendirmiş olacağız." dedi.

Dün Kazakistan ile imzalanan anlaşmaya da değinen Bayraktar, "Anlaşmanın bir kısmı Kazak petrolünün, ilave petrolünün Bakü-Tiflis-Ceyhan'dan, Türkiye üzerinden dünya piyasalarına gitmesiyle alakalıydı." bilgisini paylaştı.