Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı: 57 milyon varillik petrol rezervi tespit edildi | Suriye’ye doğal gaz ihracatı

Osman Gazi yüzer doğal gaz üretim platformunun faaliyete geçmesine ilişkin çalışmaların bu yıl itibarıyla başladığına ve geminin devreye alınmasıyla Karadeniz gazı nda ikinci fazın devreye gireceğine işaret eden Bayraktar, Filyos'taki platformda aktivasyon çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

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Denizin üzerinde yaklaşık üç futbol sahası uzunluğunda, 58 metre genişliğindeki dev endüstriyel tesisin, deniz tabanından gelen doğal gazı işleyeceğini dile getiren Bayraktar, "Aktivasyonu bittikten sonra biz, faz 2 olarak bu platformdan bugünkü üretimimizi iki katına çıkaracak bir gaz üretimine geçmiş olacağız. Yaklaşık olarak bugünkü 9,5 milyon metreküp 20 milyon metreküpe, 4 milyon hane 8 milyona çıkacak. Dolayısıyla Türkiye'de 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı Karadeniz'den. Seneye bu vakitler, bu ikinci fazı bitirmiş olacağız ve üretimde 20 milyon metreküpe ulaşmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, Karadeniz'de devreye alınması planlanan ikinci yüzer üretim platformuna ilişkin, "O da inşallah 2027'nin aralık ayında Uzak Doğu'dan Türkiye'ye doğru hareket edecek." dedi.

Bayraktar, yenilenebilir enerjide sıfır emisyonla elektrik üretildiğini belirterek, "Meclise sunulan enerjide reform paketi kapsamlı bir paketti ancak sadece zeytinlerle alakalı kısım çok konuşulan kısım. İşin özünde uzun süre çalıştığımız bir reform paketi. İki ana konuyu çözmeye çalışıyoruz. Bir tanesi yenilenebilir enerji." dedi.

Yenilenebilir enerjinin dışa bağımlılığı bitirmekte çok büyük katkısı olduğuna dikkati çeken Bayraktar, şöyle devam etti:

"İthal kömür ve doğal gazla üreteceğimiz elektriği kendi kaynağımızla üretmiş oluyoruz. Yerli üretime ve istihdama katkısı var. 10-15 yıla baktığımızda yaklaşık 50 bin kişilik istihdam oluşmuş durumda. Geçtiğimiz yıl 7 bin megavat kurulu güç yaptık. Bu yıl, 2025'te inşallah rekor kıracağız 10 bin megavatı bulacağız güneş ve rüzgarda. İnşallah Anadolu Ajansı da 3 megavatla buna katkıda bulunacak. Kendi ihtiyacınız için. Yenilenebilir enerjinin 48 aya varan izin süreçleri var. Bu çok uzun bir süreç. Yenilenebilir enerji projelerinde çevre ve ormanla alakalı izinleri ortadan kaldırmadık. Süreçleri kısaltıyoruz. Birbirine paralel olarak süreçler işleyebilecek."

MADENCİLİKTE REHABİLİTASYON BEDELLERİ YÜKSELTİLDİ

Bayraktar, maden alanında yapılan değişikliklere ilişkin, rehabilitasyon bedellerinin 2 katına çıkarıldığını dile getirerek, "20 sene önce verilmiş veya her yıl verilen rehabilitasyon bedelleri olduğu gibi kalıyordu. Herhangi bir nemalandırma yoktu. 20 yıl sonra o paranın zaten bir değeri kalmıyordu. O rehabilitasyonu yapmak için bütçe de yoktu ortada. Dolayısıyla biz bunu nemalandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni düzenlemeyle, rehabilitasyon sürecinde 20 yıl beklemeye gerek olmadığını anlatan Bayraktar, "(Sen 5 yıldır burayı işletiyorsun, 15 yılı daha var. 5 yıl işlettiğin kısımda da rehabilitasyona hemen başlayacaksın) diyeceğiz. Rehabilitasyon aynı zamanda maden işletmeciliğiyle beraber gelişecek." diye konuştu.

Bayraktar, işletmenin işleyişini bozmayacak şekilde rehabilitasyon çalışmalarının beraber yürütüleceğini söyledi.

Altın madenlerinde devlet hakkını yüzde 25'e kadar artıracak düzenleme yapıldığına değinen Bayraktar, "Sayın Cumhurbaşkanımıza yüzde 25 artırma yetkisini de kanun verdi. Devlet hakkını yüzde 25, hatta yüzde 31'lere kadar yükseltecek şekilde bakırda, kromda, alüminyumda, nikelde artıracak bir düzenleme yaptık. Dolayısıyla çok kapsamlı bir düzenlemeydi." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, esasen yerli kömür santrallerinin üretimlerini sürdürebilmeleri için düzenlemeye gidildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de elektriğin yüzde 3,5'ini üreten 3 tane santral var. Kömürde ve bu santrallerde 55 bin insan çalışıyor. Aslında biz bu yasayla o 3 santralde çalışan ve o santralle alakalı kömür madeninde çalışan işçilerimizi ve işlerini korumuş olduk. Yerli kömür Türkiye'de olmazsa olmaz unsurlardan bir tanesi."

Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesinin Cumhuriyet tarihinin en büyük dış yatırımı ve en büyük projelerinden biri olduğunu belirterek, "Büyüklük olarak baktığınızda 25-30 milyar doları bulan çok büyük bir yatırım. 4 reaktörle Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'u buradan karşılanmış olacak ki elektrik talebi Türkiye'de muazzam bir şekilde artmaya devam ediyor." dedi.

Ülkede yaşanan sıcak havanın ve klima kullanımının artmasının tüketime de yansıdığını ifade eden Bayraktar, bu ihtiyacın karşılanması gerektiğini söyledi.

Bayraktar, yenilenebilir enerji alanında büyük yatırımlar yapıldığını fakat farklı baz yükü alabilecek santrallere de ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, "Bu anlamda nükleer önemli. Nükleer santralin ilk reaktöründe yüzde 95 tamamlanmış durumda. Son 5 yılda pandemiyle başladığımız süreç ve Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği hem finansal hem de birtakım yaptırımların getirdiği zorluklarla mücadele içindeyiz. Bunun projeye menfi etkileri oldu." diye konuştu.

Bayraktar, 2010'da Rusya ile imzalanan anlaşmada proje süresinin 7 yıl olarak belirlendiğini ve 2018'de ilk inşaat lisansının Rosatom'a verildiğinde projenin tamamlanma süresinin 2025 Nisan'a denk geldiğini aktararak, "Dolayısıyla bu yıl içerisinde aslında hedefimiz bu projeyi tamamlayabilmekti ama tahmin ediyorum bu süreç 2026'yı bulacak. 2026 içerisinde ilk reaktörü devreye almakla ilgili çok yoğun çalışıyoruz. İşin ciddi anlamda finansal katkı gerektiren boyutu var. Kamuoyunda 'Ruslar projeyi satıyorlar, ortak arıyorlar' gibi ifadeler çıkıyor. Bu aslında yeni bir durum değil. Zaten hükümetler arası anlaşmada projenin yüzde 49'una kadar Türk tarafının onayıyla herhangi bir yatırımcı olabilir. Bu Türk yatırımcı olabilir, kamu olabilir, özel sektör olabilir, yabancı yatırımcı olabilir. Bu arayışın olması tabiidir ve dolayısıyla bu süreçlerde zaman içerisinde olabilir diye düşünüyorum." bilgisini paylaştı.

İlk reaktörün devreye girmesinin Türkiye'nin enerji ihtiyacına katkı sağlayacağını anlatan Bayraktar, "1200 megavatlık nükleer santral neredeyse 7 bin megavatlık bir güneş santraline tekabül ediyor. Yani 7 bin megavatlık güneş santralinin üreteceği enerjiyi biz 1200 megavatlık bir nükleer santralden alabiliyoruz. Dolayısıyla çok önemli bir katkı sağlayacak. Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 2-2,5'ini tek başına bu reaktörden karşılamış olacağız." dedi.

Bayraktar, günün her saatinde nükleer santralden elektrik üretilebileceğini vurgulayarak, son günlerde elektrik talebinin artması ve rüzgar santrallerinden üretilen elektriğin düşmesi göz önüne alındığında, Türkiye'nin baz yük santrallerine, doğal gaz, kömür santrallerine ihtiyaç duyduğunu ve nükleer enerjinin kesintisiz, uzun dönemli enerji verebilecek bir kaynak olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin son dönemde yaşanan sıcak hava koşulları nedeniyle elektrik tüketiminde artış olduğuna dikkati çeken Bayraktar, vatandaşa elektriğin sağlıklı şekilde verilmeye devam edileceğini vurguladı.

SİNOP VE TRAKYA'YA YAPILACAK SANTRALLERDE MUHATAP ÜLKELERLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Bayraktar, Türkiye'nin 2050'ye kadar 20 bin megavatlık nükleer kapasiteye sahip olmayı hedeflediğini belirterek, 4 bin 800 megavat kapasiteye sahip Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin dışında Sinop ve Trakya'ya 4'er reaktörden 8 reaktörlük santraller için ilgili ülkelerle görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

Bayraktar, Sinop ve Trakya'da yapılması planlanan santrallere ilişkin, "Şu anda henüz sonuçlandırdığımız, adını koyduğumuz, herhangi bir hukuki sürecini bitirdiğimiz anlaşmamız yok." dedi.

Rusya'nın özellikle Sinop'taki projeye ilgisinin olduğunu Akkuyu'yla Türkiye'de bu anlamda ciddi tecrübeleri olduğuna kaydeden Bayraktar, öte yandan Çin, Kanada ve Güney Koreli şirketlerle görüşmeler yaptıklarını belirtti.

Bayraktar, bu konuda yürüyen süreçlere ilişkin "İnşallah en kısa sürede bunlarla ilgili kararı oluşturup yürüyeceğiz. Burada modellerde farklılığa gidebiliriz. Akkuyu'daki model gibi bir modeli illa ki uygulamayabiliriz. Dolayısıyla belki kamu şirketimiz olan EÜAŞ'ı daha ağırlıklı bir konumlandırma yapabiliriz. Dolayısıyla konvansiyonel ve büyük ölçekli santrallerdeki durumumuz bu." ifadelerini kullandı.

SMR'YE YÖNELİK KANUN YAKINDA MECLİS'E SUNULACAK

Türkiye'nin uzun vadede nükleer hedefleri içerisinde yer alan küçük modüler reaktörlere (SMR) de değinen Bayraktar, "Bizim nükleerde yakın gelecekte göreceğimiz önemli alanlardan bir tanesi. Bu alanda da farklı ülkelerle ve farklı şirketlerle görüşmelerimiz var. İnşallah, yeni yasama döneminde Meclis'e küçük modüler reaktörlerle ilgili bir kanun teklifi de sunmayı hedefliyoruz." dedi.

SMR'nin konvansiyonele güç santrallerine göre çok daha küçük kapasitede inşa edilebildiğini belirten Bayraktar, bir fabrikanın veya bir bölgenin elektrik ihtiyacının SMR ile karşılanabileceğini ifade etti.

Türkiye'de SMR'de 5 bin megavatlık potansiyelin öngörüldüğünü vurgulayan Bayraktar, SMR'nin üretiminin bir kısmının Türkiye'de olması, yerlileşmesi, bir sanayi etrafında oluşması, istihdama katkıda bulunmasını ve Türkiye'nin rekabetçi üretimiyle ihracata yansımasını öngördüklerini aktardı.

Bayraktar, kanun teklifinin kapsamına ilişkin "Bu teklifte şunu hedefliyoruz. Nükleer alan hükümetler arası yürüyen bir alan. Burada Rosatom veya Rusya Federasyonu'yla yaptığımız gibi bir iş modeli yürüyebilir. Üzerinde çalıştığımız yeni kanun teklifiyle SMR'ye yeni teşvikler verip, onları ülkemizde yerli ve yabancı yatırımcıların üretilebileceği şekilde teşvik etmek istiyoruz. Bakın bugün rüzgarda 14 bin megavatlık kurulu gücümüz var. Güneş'te 26 bin megavatlara geldik. Bunları hep özel sektör eliyle yaptık. YEKA'lar yaptık. Orada yerli yabancı yatırımcılar var. Benzer şekilde SMR'yi de özel sektörün özellikle yapabileceği bir format ve kurgu, teşvik modeli üzerinde çalışacağız. Kanun esas itibarıyla bunu hedefleyecek." bilgisini paylaştı.