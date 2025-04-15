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343 bin açık var: İşte en çok eleman aranan o meslekler

Türkiye genelinde ilk çeyrekte yüzde 4.1 artışla 343 bin 770 açık iş tespit edildi. Açık iş oranı en yüksek sektörler ‘imalat’, ‘konaklama ve yiyecek hizmeti’ ile ‘inşaat’ oldu.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Nisan 2025
343 bin açık var: İşte en çok eleman aranan o meslekler

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En fazla işçi talep eden sektörler ve en fazla işçi aranan meslekleri belirlemek amacıyla İŞKUR tarafından hazırlanan Açık İş İstatistikleri Araştırması'nın 2025 yılı birinci çeyrek sonuç raporu yayımlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Türkiye genelinde 1 ve daha fazla kişi istihdam eden işletmelerde toplam 343 bin 770 açık iş (işveren tarafından talep edilen- ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. Böylelikle açık iş sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4.1 artış gösterdi" bilgisini paylaştı.

BU İŞLERE DİKKAT!
Rapora göre; ilk çeyrek itibarıyla en yüksek açık iş oranı yüzde 2.6 ile imalat sektöründe görüldü. Bu sektörü, yüzde 2.4'lük açık iş oranı ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri ve yüzde 1.9'luk açık iş oranı ile inşaat sektörü takip etti. Açık iş oranı en yüksek olan imalat sektöründe en fazla aranan meslekler sırasıyla düz dikiş makineci, makineci (dikiş), metal mamuller montaj işçisi, beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma) ve lastik üretim elemanı olarak belirlendi.

Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri sektöründe en fazla aranan meslekler sırasıyla garson (servis elemanı), mutfak görevlisi, servis komisi, bulaşıkçı (stevard) ve temizlik görevlisi mesleklerinde bulunurken, açık iş oranı en yüksek üçüncü sektör olan inşaatta ise en çok aranan meslekler sırasıyla elektrikçi (genel), sıvacı, inşaat işçisi, sıhhi tesisatçı ve elektrik tesisatçısı ve pano montörü/ elektrik tesisatçısı olarak belirlendi.

% 26'SI 10 MESLEKTE
Araştırma kapsamında; tüm açık işler içerisinde yüzde 6.6 oranı ile en fazla açık işin bulunduğu meslek 'düz dikiş makineci' oldu. Bu mesleği makineci (dikiş), beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma), garson (servis elemanı), temizlik görevlisi, metal mamuller montaj işçisi, muhasebe elemanı, elektrikçi (genel), satış danışmanı/uzmanı ve mobilya imalatçısı/mobilyacı meslekleri takip etti. Türkiye genelinde 2025 yılı ilk çeyrek itibarıyla açık işlerin yüzde 26.3'ünün bu mesleklerde bulunduğu görüldü.


3 SEKTÖRDE ORAN % 66
İlk çeyrekte Türkiye genelinde 1+ istihdamlı işletmelerde en fazla açık iş 118 bin 588 ile imalat sektöründe bulunurken, tüm açık işlerin yüzde 34.5'i bu sektörde yer alıyor. İmalat sektöründen sonra en fazla açık iş sırasıyla toptan ve perakende ticaret ile inşaat sektörlerinde bulunuyor. Araştırmada, toptan ve perakende ticaret sektöründe 66 bin 784, inşaat sektöründe ise 41 bin 996 kişilik açık iş tespit edildi. 2025 yılı birinci çeyreği itibarıyla Türkiye genelindeki açık işlerin yüzde 66,1'i; imalat, toptan ve perakende ticaret ile inşaat sektörlerine çıktı. İlk çeyrekte Türkiye genelinde 1+ istihdamlı işletmelerde açık iş oranı yüzde 1.8 olarak gerçekleşti. Bununla birlikte, 1-9 çalışanı olan işletmelerde ise açık iş oranı yüzde 2.4 çıktı. EKONOMİ SERVİSİ

343 bin açık var! En çok personel aranan alanlar belli oldu! İŞKUR verileri açıkladı343 bin açık var! En çok personel aranan alanlar belli oldu! İŞKUR verileri açıkladı
343 bin açık var! En çok personel aranan alanlar belli oldu! İŞKUR verileri açıkladı

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