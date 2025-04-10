2025 buzağı desteği ödeme tarihleri! 2. dönem başvuruları başladı mı? Bakanlık açıkladı

Tarım ve hayvancılık sektörüne can suyu olan destek ödemeleriyle ilgili yeni gelişmeler üreticilerin gündeminde yerini aldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen buzağı desteği programı kapsamında 2025 yılı 2. dönem başvuruları başladı.

📌 2025 YILI 2. DÖNEM BUZAĞI DESTEĞİ BAŞVURULARI BAŞLADI!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 2. dönem buzağı desteği başvuruları 7 Nisan 2025 tarihinde başladı. Başvurular, bireysel olarak İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri'ne veya üyesi olunan Tarımsal Örgütler (Birlik ya da Kooperatifler) üzerinden yapılabiliyor.

Özellikle üreticilerin dikkat etmesi gereken nokta şu: 1. dönem başvurusu yapan yetiştiriciler, otomatik olarak 2. dönem için de başvuru yapmış sayılıyor. Ancak, yeni başvuru yapacak olanlar için süre sınırlı. Son başvuru tarihi 16 Haziran 2025 Pazartesi günü.