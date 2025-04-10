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2025 buzağı desteği ödeme tarihleri! 2. dönem başvuruları başladı mı? Bakanlık açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılı 2. dönem buzağı desteği için başvuru takvimini duyurdu. Çiftçilerin merakla beklediği ödemeler Nisan-Mayıs döneminde hesaplara yatırılacak. Peki başvurular ne zaman sona erecek, destek tutarları ne kadar? İ

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Giriş Tarihi :10 Nisan 2025 , 19:26 Güncelleme Tarihi :10 Nisan 2025 , 19:26
2025 buzağı desteği ödeme tarihleri! 2. dönem başvuruları başladı mı? Bakanlık açıkladı

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Tarım ve hayvancılık sektörüne can suyu olan destek ödemeleriyle ilgili yeni gelişmeler üreticilerin gündeminde yerini aldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen buzağı desteği programı kapsamında 2025 yılı 2. dönem başvuruları başladı.

📌 2025 YILI 2. DÖNEM BUZAĞI DESTEĞİ BAŞVURULARI BAŞLADI!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 2. dönem buzağı desteği başvuruları 7 Nisan 2025 tarihinde başladı. Başvurular, bireysel olarak İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri'ne veya üyesi olunan Tarımsal Örgütler (Birlik ya da Kooperatifler) üzerinden yapılabiliyor.

Özellikle üreticilerin dikkat etmesi gereken nokta şu: 1. dönem başvurusu yapan yetiştiriciler, otomatik olarak 2. dönem için de başvuru yapmış sayılıyor. Ancak, yeni başvuru yapacak olanlar için süre sınırlı. Son başvuru tarihi 16 Haziran 2025 Pazartesi günü.

💰 BUZAĞI DESTEĞİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

2024 yılı 1. dönem başvuruları kapsamında uygun bulunan üreticilere yapılacak ödemeler, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın takvimine göre Nisan-Mayıs 2025 döneminde gerçekleştirilecek. Ödemeler, yetiştiricilerin T.C. kimlik numarasının son hanesine göre aşamalı olarak hesaplara aktarılacak.

Bu süreçte çiftçiler, ödemelerin tam gününü öğrenebilmek için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi duyurularını ve bağlı oldukları İl/İlçe Müdürlüklerini takip etmeliler. Ödemeler başladığında bakanlık tarafından net tarihler kamuoyuyla paylaşılacak.

🐄 DESTEK MİKTARLARI NE KADAR?

2. dönem buzağı desteği kapsamında, her buzağı/malak başına 1.000 TL temel destek ödemesi yapılacak. Ayrıca, destek ödemeleri bazı ek kriterlere bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. Örneğin:

  • Hastalıktan ari işletmelere ek destek,

  • Belirli genetik özellikleri taşıyan buzağılar için ekstra ödeme,

  • Soy kütüğü olan işletmelere ilave destek gibi avantajlar uygulanıyor.

Ancak buzağı başına verilecek destek, en fazla 500 baş ile sınırlı tutuluyor.

📝 BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?

Başvurular iki farklı şekilde gerçekleştirilebiliyor:

  1. Bireysel Başvurular:
    Yetiştiriciler, bağlı oldukları İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine giderek şahsen başvuruda bulunabiliyor.

  2. Tarımsal Örgüt Üzerinden Başvurular:
    Üretici birliğine veya kooperatifine üye olan çiftçiler, başvurularını bu kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirebiliyor.

Kuzu/oğlak desteklemeleri için de benzer bir başvuru süreci geçerli. Üyesi olunan Tarımsal Örgütler üzerinden başvuru yapılırken, örgüt bulunmayan illerde bireysel başvurular kabul ediliyor.

📣 BAKANLIKTAN ÖNEMLİ UYARI

Tarım ve Orman Bakanlığı, üreticilere sahte duyurulara karşı dikkatli olmaları konusunda da uyarıda bulundu. Resmi açıklamalar yalnızca bakanlığın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yapılacak.

Bakanlık ayrıca, ödeme tarihlerine ilişkin gelişmeleri bölgesel müdürlükler aracılığıyla çiftçilere duyuracak. Bu yüzden, başvuru sahiplerinin yerel yetkililerden gelecek SMS ve bildirimleri takip etmeleri öneriliyor.

🔍 ÇİFTÇİLER İÇİN KRİTİK TAKVİM

Özetleyecek olursak;

  • Başvurular Başladı: 7 Nisan 2025

  • Son Başvuru Tarihi: 16 Haziran 2025 Pazartesi

  • Ödemeler: Nisan-Mayıs 2025 arasında yapılması bekleniyor (T.C. kimlik numarasının son hanesine göre)

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