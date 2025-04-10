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Kademeli emeklilik son dakika çıkacak mı? Milyonlar bekliyor! Teklif komisyona sunulmuştu..

Milyonların merakla beklediği kademeli emeklilik sürecinde yeni gelişmeler yaşanıyor. 1999-2008 dönemi sigorta girişi olan çalışanlar için hazırlanan yeni yasa teklifi gündemin en sıcak başlıklarından biri haline geldi.

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Giriş Tarihi :11 Nisan 2025 , 10:55 Güncelleme Tarihi :11 Nisan 2025 , 10:55
Kademeli emeklilik son dakika çıkacak mı? Milyonlar bekliyor! Teklif komisyona sunulmuştu..

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EYT düzenlemesinin ardından gözler bu kez kademeli emeklilik teklifine çevrildi. 1999-2008 yılları arasında sigortalı olan vatandaşların yıllardır beklediği düzenleme hakkında detaylar merak ediliyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

🧩 KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?

Kademeli emeklilik, çalışanların belirli bir yaş ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan bir sistemdir. Özellikle 08/09/1999 ile 16/04/2008 tarihleri arasında sigorta girişi olan vatandaşları kapsayan bu model, emeklilikte adaletin sağlanmasını hedefliyor. Yeni teklif, özellikle EYT düzenlemesinden faydalanamayan, ancak uzun yıllardır çalışan kesimin taleplerine yanıt vermeyi amaçlıyor.

📋 MECLİS'E SUNULAN TEKLİFTE NELER VAR?

TBMM Başkanlığı'na sunulan kanun teklifinde öne çıkan başlıklar şöyle:

  • 08/09/1999 ile 16/04/2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar kademeli emeklilikten faydalanacak.

  • Esnaf ve memurlar için prim ödeme gün sayısı 9000'den 7200'e düşürülecek.

  • Teklifin kabul edilmesi durumunda süreç Meclis Genel Kurulu'na taşınacak.

Akay, prim gün sayısı farklarının sosyal güvenlik sisteminde adaletsizlik yarattığını vurgulayarak, özellikle 1 Mayıs 2008'den sonra işe başlayanlar için de düzenlemeler yapılması gerektiğini belirtti.

🧭 BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA: "SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ PLANLAMIYORUZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekilleriyle bir araya geldi ve emeklilik sistemi hakkında açıklamalarda bulundu

Bakan Işıkhan, yaptığı son açıklamada, "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartları devam edecek." ifadelerini kullanarak kademeli emeklilik beklentilerini şimdilik geri plana itti.

🎙️ UZMAN GÖRÜŞÜ: "ENİNDE SONUNDA YAPILACAK"

Sosyal Güvenlik Baş Uzmanı İsa Karakaş ise yaptığı açıklamada, kademeli emeklilik konusunun ertelenemez olduğunu vurguladı. Karakaş, "Sosyal güvenlik bir zincirdir. EYT ile kopan zincirin onarılması gerekiyor. Benim beklentim 2027 gibi bu düzenlemenin mutlaka hayata geçeceği yönünde." dedi.

📊 KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOSU 2025 NASIL OLACAK?

Henüz netleşmiş bir tablo bulunmasa da, yasa teklifinde öngörülen sistem şu şekilde:

-Prim Gün Sayısı: Memur ve esnaf için 7200 gün.

-Yaş Şartı: İlk işe giriş tarihine göre esnek yaş düzenlemesi. 58-60 yaş sınırlamasının kaldırılması bekleniyor.

-Kapsam: 1999-2008 arası sigortalı olan işçi, esnaf ve memur grupları.

Bu tablo kesinleştiğinde milyonlarca çalışan için yol haritası netleşmiş olacak.

🗓️ KADEMELİ EMEKLİLİK NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yasa teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda ne zaman görüşüleceği henüz net değil. Uzmanların öngörüsü ise, sosyal baskının devam etmesi halinde 2027 yılına kadar düzenlemenin çıkabileceği yönünde. Ancak kısa vadede yeni bir düzenleme beklenmiyor.

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