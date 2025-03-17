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Bireysel emeklilik finansal güvence! BES'e 18 yaş altı katılım artıyor

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, Türkiye’de 18 yaş altı BES katılımının arttığını ve ailelerin finansal geleceğe bakış açısında büyük bir dönüşüm yaşandığını belirtti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Mart 2025
Bireysel emeklilik finansal güvence! BES’e 18 yaş altı katılım artıyor

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Türkiye'de BES'e olan 18 yaş altı katılım artışını değerlendiren Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, son yıllarda ailelerin finansal geleceğe bakış açısında büyük bir dönüşüm yaşandığına dikkati çekti.

Sincek, "Aileler, çocukları için attıkları bu adımla onlara yalnızca bir birikim değil, aynı zamanda finansal disiplin ve bilinç de kazandırıyor" dedi. BES'in artık sadece bir tasarruf aracı değil, aynı zamanda finansal güvence olarak görülmeye başlandığına işaret eden Sincek, şunları kaydetti:

"Sistemde 10 yılınızı ve 55 yaşını doldurduğunuzda devlet katkısına yüzde 100 hak kazanıyorsunuz. Özellikle yüzde 30 devlet katkısı, BES'i alternatifsiz bir yatırım fırsatına dönüştürdü. Ayrıca, BES artık sadece birikim değil, esnek fon yönetimi ve yatırım çeşitliliği sunan bir sistem haline geldi. Bunlar sayesinde, bireylerin BES'e yönelimi her geçen gün artıyor."

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