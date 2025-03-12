Mazot gübre desteği 2025 ödeme listesi ve tutarları! e-devlet sorgulama nasıl yapılır?

🔔 MAZOT GÜBRE DESTEĞİ 2025 SON DURUM

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle, Mazot Gübre Desteği ödemeleri hesaplara henüz yatmadı. Ancak, ödeme takvimi ile ilgili detaylı duyurunun önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.