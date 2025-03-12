Mazot gübre desteği 2025 ödeme listesi ve tutarları! e-devlet sorgulama nasıl yapılır?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan Mazot Gübre Desteği, çiftçilerin üretim maliyetlerini hafifletmeyi amaçlıyor. Peki, 2025 yılı ödemeleri hesaplara yatırıldı mı?
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan Mazot Gübre Desteği, çiftçilerin üretim maliyetlerini hafifletmeyi amaçlıyor. Peki, 2025 yılı ödemeleri hesaplara yatırıldı mı?
🔔 MAZOT GÜBRE DESTEĞİ 2025 SON DURUM
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle, Mazot Gübre Desteği ödemeleri hesaplara henüz yatmadı. Ancak, ödeme takvimi ile ilgili detaylı duyurunun önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.
💰 MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?
2025 yılı için belirlenen destek miktarları şu şekilde:
Genel destek tutarı: Dekar başı 244 TL
Buğday, arpa üreticilerine: Dekar başı 317,2 TL
Ayçiçeği, fındık, soya, kuru fasulye, çay üreticilerine: Dekar başı 366 TL
Pamuk ve çeltik üreticilerine: Dekar başı 549 TL
Destekleme programı kapsamında mazot maliyetinin %50'si, gübre maliyetinin ise %25'i devlet tarafından karşılanacak.
🌱 MAZOT GÜBRE DESTEĞİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Destek ödemelerinin yatıp yatmadığını öğrenmek isteyen çiftçiler, e-Devlet sistemi üzerinden sorgulama yapabilirler.
Sorgulama için adımlar:
e-Devlet sistemine T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile giriş yapın.
"Çiftçi Kırayıt Sistemi" araması yaparak ilgili ekrana giriş yapın.
Destekleme ödemeleri sekmesinden, yatıp yatmadığınızı kontrol edin.
🔗 Not: E-Devlet şifresi olmayanlar, en yakın PTT şubesinden şifre alabilirler.