KADINI İŞE ALANA DESTEK: Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) büyütüldü. Tüm Türkiye kapsama alınırken, imalatın yanı sıra sağlık, bilgi ve iletişim sektörleri de eklendi. İşverenlere işe alınan her kadın için verilen prim, vergi ve ücret desteği 32 bin 500, 0-66 ay aralığında çocuk sahibi olan kadınlar için verilen çocuk bakım desteği de 7 bin 500 liraya çıkarıldı.



YÜZDE 30 FAZLA ÖDEME: 'Her Meslekte Kadın Eli Projesi' kapsamında İŞKUR'un işbaşı eğitim programlarına katılan kadınlara yüzde 30 artırımlı ödeme yapılıyor. İş arayan kadınlar işbaşı programına katılarak aylık 28 bin 736 lira alırken, eğer program geleceğin meslekleri alanında ise tutar 37 bin 356 liraya kadar çıkıyor. Meslek eğitim kurslarında da proje kapsamında kadınlara yüzde 30 artırımlı ödeme imkanıyla ayda 28 bin 736 lira veriliyor.



BAKICI İÇİN AYDA 510 EURO: SGK, AB desteğiyle hayata geçirilen Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (EDUCARE II) kapsamındaki destek tutarını 510 euroya yükseltti. Ankara, İstanbul ve İzmir'de yürütülen, 15.3 milyon euro bütçesi olan proje, her ay 3 bin 500 anne ve 3 bin 500 bakıcı olmak üzere toplam 7 bin kadının istihdama devam etmesini sağlayacak. Yarı zamanlı çalışan anneler de projeye başvurabilecek. Başvurular, e-Devlet üzerinden alınıyor.



ENGELLİLERE HİBE: Engelli kadınlara iş koçluğu, mesleki eğitim ve rehabilitasyon projeleri ve kendi işini kurma hibe desteği gibi imkanlar sunuluyor.