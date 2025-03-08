ERKEN EMEKLİLİK İMKANI 6 YIL PRİM KAZANCI: Kadınlar, işe başladıktan sonra dünyaya gelen her çocuğu için 2 yıl (720 gün), en çok 3 çocuk için (2.160 gün) borçlanma yapabiliyor. Staj başlangıcı doğumdan önce ise borçlanmada geçerli sayılıyor. ENGELLİ ÇOCUĞU OLANLAR: Kadın sigortalılardan başka birinin bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunanların, 1 Ekim 2008'den sonra ödedikleri prim gün sayılarına dörtte biri kadar gün ekleniyor. Yaş şartı da geriye çekilip erken emeklilik imkanı veriliyor. EVLENENE TAZMİNAT: Kadınlar evlendikten sonra 1 yıl içinde başvurduklarında istifa ederek kıdem tazminatlarını alıp ayrılabiliyor. EN AZ 86 BİN TL ÇEYİZ YARDIMI: SSK ve Bağ-Kur'dan ölüm aylığı alan kız çocuklarına evlenmeleri halinde 24 maaş çeyiz yardımı veriliyor. Ödemenin tutarı en az 86 bin lira. Memurlar için ise durum farklı. Evlenme ikramiyesi adı altında 12 aylık tutarında ödeme yapılırken, dul eş için de ödeme imkanı bulunuyor.

EVDE ÇALIŞANA VERGİ AVANTAJI KAZANCA VERGİ YOK: Evlerde işçi almamak şartıyla üretim yapıp satanlar vergiden muaf esnaf sayılıyor. Evde imal ettiği ürünleri internetten satanlara da vergi muafiyeti bulunuyor. Esnaf muaflığı limiti 2024'te 1.1 milyon lira idi, bu yıl 1 milyon 580 bin liraya yükseldi. Esnaf muaflığı belgesi olanlar SGK 'ya müracaat ederek sigortalı olabiliyor. Bu yıl için aylık 8 bin 321 lira prim ödeniyor. Böylece hem sağlıktan yararlanma hem de emeklilik yolu açılıyor. PRİMLERİN 3'TE 1'İ DEVLETTEN: Önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek reform ile ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin üçte birini devlet karşılayacak.

(Takvim.com.tr arşiv) DOĞUM İZİNLERİ ARTACAK ANNEYE İZİN İMKANLARI: Kadınların 16 haftalık doğum izninin yanı sıra, süt izni ve ücretsiz izin hakları var. Üstelik izin haklarının artırılması için kollar sıvandı. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde "Doğum iznini artıracak, işçi ile memur arasındaki farkları giderecek çalışmalarımıza başladık" açıklamasını yaptı. MESAİ AYARI: İşveren hamilelik döneminde işçi için gerekli tedbirleri almak zorunda. Hamile oldukları sağlık raporuyla tespit edilen kadınlar, doğuma kadar geçen sürede 20.00-06.00 saatleri arasında çalışmaya zorlanamıyor. Yeni doğum yapmış kadınlar da doğumu izleyen bir yıl boyunca gece çalıştırılamıyor. Hamile ve emziren kadınların günlük çalışma süresi 7.5 saati aşamıyor. 100 ila 150 kadın çalışanı olan işyerlerinde, emzirme odası açılması gerekiyor.

(Takvim.com.tr arşiv) DOĞUM YARDIMI: Çalışsın-çalışmasın tüm annelere verilen doğum yardımı güncellendi. 1 Ocak 2025'ten sonra doğan çocukları kapsayan destek kapsamında, ilk doğumda 5 bin liralık tek seferlik nakdi yardım yapılacak. İkinci çocuk için bin 500, üçüncü çocuk ve sonrası için 5 bin lira aylık destek sağlanacak. Bu destekler 5 yaşına kadar sürecek. EMZİRME ÖDENEĞİ: Doğum yapan anneye bin 238 lira emzirme ödeneği ödeniyor. Yararlanmak için annenin ya da eşinin çalışıyor veya kendi işini yapıyor olmasının yeterli oluyor. 64 BİN 724 TL RAPOR PARASI: Çalışan annelere doğum izninin kullanıldığı 16 haftada çalışmadığı her gün için devlet tarafından geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor. 112 gün için verilen en düşük ödenek 64 bin 724 lira. Bu tutar maaşa göre artıyor.

(Takvim.com.tr arşiv)



YARI ZAMANLI ÇALIŞANA AYDA 24 BİN TL: Doğum izni sonrası isteyen anneler birinci çocuk için 60, ikincide 120 ve üçüncüde 180 gün süreyle yarım çalışma yapabiliyor. Çoğul doğumlarda bu sürelere 30 gün ekleniyor. Çocuğun engelli doğması halinde ise 360 gün olarak uygulanıyor. Bu sürelerde işveren yarım maaş öderken, İŞKUR da brüt asgari ücret üzerinden yarım çalışma ödeneği veriyor. İŞKUR'un yarı zamanlı çalışan anneye her ay için yapacağı ödeme 12 bin 904 lira. Eğer anne asgari ücretli ise işverenin vereceği tutar da aylık 11 bin 52 lira. Asgari ücretli annenin eline aylık 23 bin 956, 2 ayda 47 bin 912 lira geçiyor.

OKUL ÇAĞINA KADAR YARIM GÜN İŞ

Özel sektörde anneler tüm izinlerini kullandıktan sonra isterse çocuk mecburi ilköğretim çağına gelene kadar kısmi çalışma yapabiliyor. Bu sürede anneye yarım maaş ödeniyor. Bu imkan yakında yayımlanacak yönetmelikle memurlar için de hayata geçirilecek.

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