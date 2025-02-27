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Sigortanız kışa hazır olsun

Kış aylarıyla birlikte kazalar da artıyor. Araçların kasko ve zorunlu sigortaları zararlara karşı sizi korumalı. Ancak burada da limitler var, aman dikkat.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Şubat 2025
Sigortanız kışa hazır olsun

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Türkiye'de otomobiller için uygulanan iki türlü sigorta bulunuyor. Kasko kendi aracınızda oluşan hasarları ve karşı tarafa verdiğiniz zararları birlikte karşılıyor. Zorunlu trafik sigortası ise sadece karşı tarafa verdiğiniz hasarları karşılıyor.

Kış ve yağışlı havaların iyice hissedildiği şu dönemde trafik kazaları da artıyor. Özellikle karlı havalarda hasarlı kazalar çok fazla oluyor. Sizin aracınız park halindeyken kayan otomobiller büyük hasarlara da yol açabiliyor. Ayrıca siz hiçbir kusurunuz olmadığı halde zincirleme bir kazanın da ortasında kalabiliyorsunuz. İşte bu noktada her iki tarafı da koruyan sigorta teminatları önem kazanıyor.

LİMİT YETERSE
Zincirleme kazada ya da kayarak istemeden karıştığınız bir kazada karşı tarafa verdiğiniz hasarlar için eğer kaskonuz yoksa zorunlu trafik sigortası devreye giriyor. Trafik sigortasının teminatları bu yıl araç başına 300 bin TL, kaza başına da 600 bin TL olarak belirlendi. Eğer kayan aracınız birden fazla otomobille hasar vermişse limit araçlar arasında bölünerek hasarları karşılıyor.

Limiti aşan bir hasar ortaya çıkmışsa aşan kısım kazada kusuru olan sürücüden alınıyor. Park halindeki aracınıza çarpılmışsa da hasar teminatın üzerindeyse kalan kısmı kusurlu sürücüden tahsil edebiliyorsunuz. Kararı mahkeme veriyor.

KASKODA EK TEMİNAT
Limiti aşan durumlarda İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası devreye giriyor. Bu ek teminat bazı trafik sigortası poliçelerinde yer aldığı gibi kaskolarda da bulunuyor. Eğer kaskonuz varsa karşı tarafın hasarını karşıladığınız gibi kendi aracınızda oluşan hasarı da tazmin edebiliyorsunuz. O yüzden ek teminatı kontrol etmekte fayda var.

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