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Trafik sigortalarında ciddi bir büyüme var!

2024'ün sigorta sektörü açısından iyi geçtiğini söyleyen MAHER Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, sigorta şirketlerinin 2024 yılını 840 milyar liralık üretimle tamamladığını belirtti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Şubat 2025
Trafik sigortalarında ciddi bir büyüme var!

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    MAHER Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, başka sektörlerle karşılaştığında 2024'ün sigorta sektörü açısından iyi geçtiğini söyledi. Sigorta şirketlerinin 2024 yılını 840 milyar liralık üretimle tamamladığını belirten Yaşar, "100 milyar lira hayat branşında, 740 milyar lira da hayat dışı alanda gerçekleşti. Hayat dışında en çok primin geldiği faaliyet alanı trafik sigortaları ve ona bağlı kara araçları sorumluluk alanında oldu. Sağlık, yangın ve kasko sigortaları takip etti" dedi.

    KASKO % 33 BÜYÜDÜ
    Trafik sigortalarında tavan fiyatı devletin belirlediğine dikkat çeken Yaşar, şirketlerin bu alanda çözüm üretmeye ve ürün arzını gerçekleştirmeye çalıştıklarını kaydetti. Trafik sigortasında fiyatı sigorta şirketleri belirleyemediği için ve belli segmentlerde, belli adetlerde satmaları gerektiği için; şirketlerin zaman zaman arz problemi yaşadığını ifade eden Yaşar, şöyle konuştu:

    "Sigortanın temel prensibi doğrultusunda iyi sürücüye iyi fiyat, kötü sürücüye kötü fiyat verilemediği için; iyi sürücüler bu kötü sürücülerin kötü sürüşleri yüzünden artan primlerden pay almak zorunda kalıyorlar. Ya da ona katkıda bulunmak zorunda kalıyorlar. Bu biraz sıkıntı yaratıyor ama buna rağmen trafik sigortalarında ciddi bir büyüme oldu. Biraz da mali gelirlerin yardımıyla bu alanı sigorta sektörü yönetmeye çalıştı. Fakat bu sefer de kasko sigortalarında sektörde bir rekabet oluştu. Neredeyse zaman zaman primlerde trafik sigortaları kasko sigortalarının üzerine çıktı. Kasko sigortası yüzde 33 gibi bir büyümeyle yılı kapattı. Reel olarak primsel anlamda küçülme oldu. Ancak kaskoda, trafik sigortasında poliçe anlamında azalma söz konusu değil. Özellikle trafiğe yeni çıkan araçların sigortalılık oranında bir azalma söz konusu yok."

    SINIRSIZ İKAME ARAÇ HİZMETİ
    Bugün sigortalılar, yalnızca hasar anında ödeme yapan bir poliçe yerine, süreçleri hızlandıran ve mağduriyetlerini minimize eden çözümleri tercih ediyor. Bu noktada Quick Kasko'nun QCAR Mobilite işbirliği ile birlikte sunduğu sınırsız ikame araç hizmeti öne çıkıyor. Oluşan bir hasar sonrasında yürür durumdaki aracınızı Q CAR Mobilite şubesine onarım amacıyla teslim edebilir ve ikame aracınızı teslim alabilirsiniz. Bu şekilde anlaşmalı serviste aracınızın onarımına orijinal parçalarla ve 2 yıl garantili olmak üzere derhal başlanıyor.

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