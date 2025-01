Başkan Erdoğan, Aile Yılı Tanıtım Toplantısı’nda müjdeleri sıraladı! Çocuğu olana 5 bin TL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Aile Yılı Tanıtım Programı'nda konuştu. 2025'i Aile Yılı ilan eden Başkan Erdoğan, tek tek müjdeleri açıkladı. İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından detaylar:



Yeni evlenecek gençlerimize Aile ve Gençlik Fonu dâhilinde verdiğimiz faizsiz kredi desteğini 81 ilimizin tamamında uygulamaya alıyoruz. Dünyaevine girecek gençlerimiz bu imkândan faydalanmak üzere bugün itibarıyla başvurularını yapabilir. Bu yıl doğum yardımlarımızı da önemli ölçüde artıyoruz. Yeni doğacak ilk çocuk için verdiğimiz tek seferlik doğum yardımını 5 bin TL'ye yükseltiyoruz. İkinci çocuk için her ay bin 500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için her ay 5 bin lira olacak şekilde çocuk yardımlarını devreye alıyoruz.



ANNELERİN HESABINA YATACAK

Yeni doğacak ikinci ve sonraki çocuklar için hiçbir şart gözetmeksizin vereceğimiz çocuk yardımlarını her ay annelerimizin hesabına yatıracağız.

Ailelerimize yönelik müjdelerimiz sadece bunlarla sınırlı değil. Aile kurmayı teşkil edecek maddi destekler, danışmanlık hizmetleri, genç çiftler için konut destekleri gibi uygulamaları devreye alacağız.



Esnek ve uzaktan çalışma modelleri ile kadınların ev ve iş hayatlarını rahatlatacak yeni imkânları hayata geçireceğiz. Çalışan anne-babalar için ücretsiz, düşük maliyetli çocuk bakım hizmetlerini güçlendireceğiz.



Çocuk sahibi olmayı teşkil edecek veya kolaylaştıracak tıbbi imkânları ailelerimizin istifadelerine sunmayı önemsiyoruz. Geniş bir alanda müjdeleri yıl boyunca ailelerimizle paylaşacağız.



2025 MİLAT OLACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Türkiye olarak hiçbir yıkıcı oyunun, kışkırtmanın, tehdidin ve ayrıştırıcı söylemin aile bağlarımızı koparmasına, aile kurumumuza zarar vermesine göz yummayacağız. Ve bizler buna asla izin vermeyeceğiz" dedi. Aile Yılı Tanıtım Programı'nda konuşan Göktaş, "2025 Aile Yılı'nı, güçlü aile yapımızın korunması için bir milat olarak görüyoruz. Aile yapımızın köklerini koruyarak, yenilikçi sosyal politikaları hayata geçireceğiz" ifadesini kullandı.

