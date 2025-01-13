Aile Yılı Müjdeleri ve Kararları neler? Doğum izni, genç çiftlere maddi destek, sosyal konut projeleri, ücretsiz kreş...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılını "Aile Yılı" ilan ettiklerini duyurmuş ve aile yapısının korunması için kapsamlı bir yol haritası hazırlanacağını belirtmişti. Bu kapsamda Aile Yılı'na dair detayların açıklanacağı Tanıtım Toplantısı, bugün saat 14.00'te Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Peki Aile Yılı müjdeleri neler? Kimlere destek verilecek? İşte madde madde detaylar.
Giriş Tarihi: 13.01.2025 13:45 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 13:54