Aile Yılı Müjdeleri ve Kararları neler? Doğum izni, genç çiftlere maddi destek, sosyal konut projeleri, ücretsiz kreş...

Aile Enstitüsü ve Danışmanlık Hizmetleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla kurulan Aile Enstitüsü aile değerlerinin korunması ve güçlendirilmesi amacıyla faaliyet gösterecek. Enstitü kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakınları ve gazilerle ilgili politikaların geliştirilmesi için veri toplama ve analiz yapma görevini üstlenecek. Ayrıca, aile içi sorunlara hızlı çözümler sunmak için 81 ilde "Aile Danışmanlığı Hizmeti" verilecek.